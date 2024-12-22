В Новосибирске перед Новым годом участились случаи кражи продуктов из магазинов

В Новосибирске участились случаи кражи красной икры в супермаркетах. Только за одни сутки уходящей недели бойцы АБ «Гвардия» пресекли семь попыток вынести из магазина новогодний деликатес.

Так, в микрорайоне Нижняя Ельцовка 30-летний молодой человек за три визита вынес из магазина девять банок икры на сумму свыше 6 тысяч рублей. Его передали полиции.

В супермаркете Заельцовского района бойцами был задержан пожилой мужчина, который спрятал под одеждой три бутылки коньяка. Сумма похищенного превысила две тысячи рублей. Почти такую же сумму подросток-рецидивист попытался украсть сладости в магазине Дзержинского района.

Напомним, на этой неделе камеры видеонаблюдения зафиксировали момент еще одной возмутительной кражи. На записи видно, как неизвестный человек среди белого дня уносит фигуру Деда Мороза в ТЦ «Панорама» на улице Татьяны Снежиной. Позже стало известно, что воришка вернул символ Нового года на место. Он извинился, но не смог объяснить свой поступок.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске составили список районов, где в 2024 году чаще всего происходили кражи из магазинов.