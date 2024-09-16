Почти на 22% подорожало газомоторное топливо в Новосибирской области

В августе2024 года средняя цена газомоторного топлива в Новосибирской области составила 29,64 руб (за литр). Это на 21,8% больше, чем в июле, говорится в сообщении Новосибирскстата. В целом по России цены на газовое моторное топливо выросли в августе на 10,8%.

Подросли и цены на автомобильный бензин. Так, стоимость бензина марки АИ-98 за август выросла на 6,9% и составила 75,75 руб. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 — на 0,6% до 51,85 руб. и 55,70 рублей соответственно.

Дизельное топливо стало дороже на 1,1% до 69,55 рублей.

По данным Новосибирскстата, самые низкие цены на газовое моторное и дизельное топливо, а также автомобильный бензин марки АИ-92 в Сибири зарегистрированы в Омской области, марки АИ-95 – в Алтайском крае, марок АИ-98 и выше – в Кемеровской области.

Напомним, на прошлой неделе на оперативном совещании в правительстве региона тоже поднимался вопрос о росте цен на газомоторное топливо. О проблемах с топливом для зерносушилок губернатору доложил министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.

По мнению экспертов, одной из причин резкого подорожания газомоторного топлива может быть плановый или внеплановый ремонт НПЗ. Однако, не исключается и спекулятивный фактор, связанный с игрой на бирже. Производители газа видят, что растут цены на нефть и тоже хотят на этом заработать.

Ранее редакция сообщала, что автовладельцев возмутили цены на АЗС на Алтае и в Новосибирске.