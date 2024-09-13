О росте цен на газ для сушки зерна заявили новосибирские аграрии

Рост цен на газомоторное топливо вызвал вопросы у правительства Новосибирской области. На оперативном совещании в начале этой недели, обсуждая вопрос введения в регионе ЧС из-за дождей и сложной уборочной кампании, губернатор Андрей Травников поинтересовался в главы Минсельхозя Андрея Шинделова, есть ли проблемы с топливом для зерносушилок. Как пояснил министр, с дизельным сложностей нет, а вот по газомоторному наблюдается определенная турбулентность. — Мы фиксируем некоторое повышение по газу. Будем разбираться и доложим вам ситуацию, — добавил он.

Руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких подтвердил, что турбулентность с ценами на газомоторное топливо наблюдается. По его словам, за последний квартал цена на газ в Новосибирской области выросла более чем на 20%. Это почувствовали не только сельхозпроизводители, но и автовладельцы, которые заправляются газомоторным топливом.

— В этом есть совокупность причин. Часть заводов сейчас находится на плановом ремонте, часть восстанавливаются после атак дронов. Однако, на мой взгляд, есть и спекулятивный фактор, связанный с игрой на бирже, — констатировал эксперт. —Производители газа видят, что растут цены на нефть и тоже хотят на этом заработать.

По его словам, высокая цена не выгодна не только потребителям, но и участникам рынка — оптовым и розничным компаниям.

— Основной поставщик газа на АЗС Новосибирска «ГазОйл» сейчас фактически работает в ноль, а если учесть текущие расходы, то в убыток. Сельхозпроизводители получают газ через биржи, у поставщиков, заключающих оптовые контракты на поставку газа, заложена только инфляционная составляющая для повышения цены, — выше они ее поднять не могут и меньше газа поставить также не могут, — комментирует Лацких. — Я встречал на некоторых ГАЗС города цены ниже рыночных, но в данном случае рекомендовал автовладельцам быть аккуратнее. Природа происхождения этого газа и его качество непонятны, либо такие АГЗС пользуются серыми схемами ухода от уплаты налогов и выплаты зарплат.

В тоже время, по наблюдению собеседника Infopro54, цена газомоторного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже в последние дни стабилизировалась и перестала расти. Он не исключил, что она может пойти вниз.

Кстати, в соцсетях Новосибирска тема повышения цен на газомоторное топливо также активно обсуждается. Водители отмечают, что с июня по сентябрь на заправках города цена выросла на 8 рублей — с 20,5 до 28,5 рублей. Если учесть, что на газомоторном топливе работают многие автобусы и грузовые машины, то это неизбежно скажется на росте цен в магазинах. Также можно ожидать очередной индексации стоимости проезда в общественном транспорте, предупреждают водители.

По данным СПбМТСБ, на 12 сентября цена на сжиженные углеводородные газы составляла 38588 рублей за тонну, 9 сентября — 39682 рубля за тонну. Пик цены за последний месяц приходился на 22 августа — 40131 рубль за тонну. В ноябре 2023 — 37560 рублей за тонну.

По данным сервиса Russiabase, средняя цена на топливо за литр газа в Новосибирской области на 12 сентября составляла 30,26 рублей, за литр пропана — 20,34 рубля. Всего газомоторное топливо продается на 500 АЗС в регионе.

По данным Новосибирскстата, газовое моторное топливо в июне в регионе стоило 22,20 рублей за литр, в июле — 24,16 рублей, в августе — 29, 64 рубля. До этого пик цены фиксировался в ноябре -декабре 2023 — 24.40.

Ранее редакция сообщала о том, что предварительный ущерб аграриев Новосибирской области от непогоды составляет около 1 млрд рублей.