Автовладельцев возмутили цены на АЗС на Алтае и в Новосибирске

Новосибирцы летом активно ездят в другие регионы и сейчас обсуждают в сетях цены на бензин и дизтопливо у соседей. Кто-то недоумевает почему цены на дизтопливо на Алтае ниже, чем в Новосибирске. Несмотря на то, что по логистике доставка в Новосибирске проще.

—Дизель в Горно-Алтайске стоит 67-68 рублей за литр. В Новосибирске — 70, —рассказал Infopro54 Константин Е. — Такого не было никогда.

Дмитрий В, недавно вернувшийся из семейной поездки с Алтая, напротив, отметил, что стоимость топлива (Аи-95) в Новосибирской области в среднем на 1-1.5 рубля дешевле, чем на алтайских заправках.

Между тем, судя по данным статистики, стоимость заправки на АЗС Новосибирска в среднем обойдется все-таки дешевле, чем на Алтае. По данным сервиса Russiabase, сегодня средняя цена на топливо за литр в Алтайском крае составляет: Аи-92 — 50.58 рублей за литр, Аи-95 — 53,7 руб за литр, Аи-95+ — 54,1 руб, Аи-98 — 61.95 руб, ДТ — 66,86 руб. В Республике Алтай литр Аи-92 стоит 52,94 руб, Аи-95 — 56,62 руб, Аи-95+ — 58,01 руб, Аи-98 — 65,15 руб, ДТ— 68,88 руб.

Для сравнения, в Новосибирской области Аи-92 можно купить за 51,34 руб за литр, Аи-95 — 51,45 руб, Аи-95+ — 56,23 руб, Аи-98 — 67,22 руб, ДТ — 68,57.

По данным Новосибирскстата, на 29 июля литр дизтоплива в Новосибирске стоил 68,76 руб. (+22 копейки с начала года), Аи-92 — 51,53 (+почти 3 рубля) Аи-95 — 55,37 (+4,6 рублей), Аи-98 и выше — 70,88 руб (+3,5 руб)

Руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких пояснил редакции Infopro54, что все поставки топлива на рынок сейчас идут через биржу или прямые контракты. Во втором случае происходит коррекция цены если на данный момент на бирже она выше.

— Довольно длительное время на рынке существует определенный дефицит бензина Аи-95. Сейчас он ощущается более заметно, так как идет сезон отпусков и это топливо наиболее востребовано в регионах Сибири, особенно в Новосибирской области, —комментирует собеседник редакции. — Кроме того, многое зависит от того, кто из ВИНК является ключевым оптовым поставщиком ГСМ в регион. К примеру, на Алтае — это «Роснефть», в Новосибирскую область 84% оптовых поставок идет от «Газпромнефти».

По его словам, наиболее дефицитным регионом в части топлива в Сибири можно назвать Бурятию. Там наиболее популярен Аи-95. Исторически существуют проблемы с топливом на Дальнем Востоке.

— Не исключаю, что в регионах с большим турпотоком может быть что-то типа картельного сговора, когда по просьбе администрации АЗС делают цены на топливо ниже, чем в среднем по рынку. Потом все более-менее выравнивается. Но это временные экономически ничем не обоснованные меры, которые вызывают много вопросов у потребителей, — рассуждает эксперт.

При этом собеседник Infopro54 напомнил, что на рынке нефтепродуктов России, в принципе, не очень простая ситуация:

Экспорт регулируется в ручном режиме и находится под жестким контролем федеральных органов власти.

Некоторые НПЗ сейчас выходят из плановых ремонтов, а другие, наоборот, заходят.

Часть заводов в западной части страны пострадали из-за налетов беспилотников, что также сказывается на цене топлива.

Не все заводы работают на максимальной мощности, чтобы не допустить перезатарки продукцией.

Есть часть заводов, которые работают на экспорт. По мнению эксперта, им уже давно в существующих реалиях нужно было поменять стратегию производства, но они ее сохраняют.

— События прошлого года с резким ростом цен из-за отмены демпфера не прошли даром. Мы видим, что на экспорт топливо идет по демпинговым ценам, но из-за высокого курса рубля экспортеры остаются в выигрыше, хотя приходится перестраивать логистические цепочки, — комментирует Лацких. — При этом правительство внимательно отслеживает ситуацию на внутреннем рынке, чтобы он был защищен. Если наблюдается перекос, то экспорт закрывается и топливо идет на внутренний рынок. Конечно, все участникам рынка уже хотелось бы стабилизации маржинальности. Постоянные колебания негативно сказываются не только на потребителях, но и на независимых нефтетрейдерах.

— В прошлом году, несмотря на предупреждения экспертного сообщества, регулятор сработал не гибко. Полагаю, что в этом году повторения ситуации не будет. Все должны сделать выводы, — резюмирует собеседник редакции.

Эксперт полагает, что в

На минувшей неделе представитель Минэнерго РФ сообщил, что правительство приняло принципиальное решение ограничить экспорт бензина в сентябре-октябре. При этом по данным ведомства, запрещать экспорт дизтоплива не планируется.

В «Газпромнефти» запрос Infopro54 о ценах на бензин в Новосибирской области не прокомментировали.

Ранее редакция сообщала о том, что владельцы АЗС объяснили причины подорожания бензина в Новосибирской области.