Рекламодателям

Автовладельцев возмутили цены на АЗС на Алтае и в Новосибирске

  • 05/08/2024, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Автовладельцев возмутили цены на АЗС на Алтае и в Новосибирске
По официальной статистике причин для возмущения вроде бы нет.

Новосибирцы летом активно ездят в другие регионы и сейчас обсуждают в сетях цены на бензин и дизтопливо у соседей. Кто-то недоумевает почему цены на дизтопливо на Алтае ниже, чем в Новосибирске. Несмотря на то, что по логистике доставка в Новосибирске проще.

—Дизель в Горно-Алтайске стоит 67-68 рублей за литр. В Новосибирске — 70, —рассказал Infopro54 Константин Е. — Такого не было никогда.

Дмитрий В, недавно вернувшийся из семейной поездки с Алтая, напротив, отметил, что стоимость топлива (Аи-95) в Новосибирской области в среднем на 1-1.5 рубля дешевле, чем на алтайских заправках.

Между тем, судя по данным статистики, стоимость заправки на АЗС Новосибирска в среднем обойдется все-таки дешевле, чем на Алтае. По данным сервиса Russiabase, сегодня средняя цена на топливо за литр в Алтайском крае составляет: Аи-92 — 50.58 рублей за литр, Аи-95 — 53,7 руб за литр, Аи-95+ — 54,1 руб, Аи-98 — 61.95 руб, ДТ — 66,86 руб. В Республике Алтай литр Аи-92 стоит 52,94 руб, Аи-95 — 56,62 руб, Аи-95+ — 58,01 руб, Аи-98 — 65,15 руб, ДТ— 68,88 руб.

Для сравнения, в Новосибирской области Аи-92 можно купить за 51,34 руб за литр, Аи-95 — 51,45 руб, Аи-95+ — 56,23 руб, Аи-98 — 67,22 руб, ДТ — 68,57.

По данным Новосибирскстата, на 29 июля литр дизтоплива в Новосибирске стоил 68,76 руб. (+22 копейки с начала года), Аи-92 — 51,53 (+почти 3 рубля) Аи-95 — 55,37 (+4,6 рублей), Аи-98 и выше — 70,88 руб (+3,5 руб)

Руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких пояснил редакции Infopro54, что все поставки топлива на рынок сейчас идут через биржу или прямые контракты. Во втором случае происходит коррекция цены если на данный момент на бирже она выше.

Довольно длительное время на рынке существует определенный дефицит бензина Аи-95. Сейчас он ощущается более заметно, так как идет сезон отпусков и это топливо наиболее востребовано в регионах Сибири, особенно в Новосибирской области, —комментирует собеседник редакции. — Кроме того, многое зависит от того, кто из ВИНК является ключевым оптовым поставщиком ГСМ в регион. К примеру, на Алтае — это «Роснефть», в Новосибирскую область 84% оптовых поставок идет от «Газпромнефти».

По его словам, наиболее дефицитным регионом в части топлива в Сибири можно назвать Бурятию. Там наиболее популярен Аи-95. Исторически существуют проблемы с топливом на Дальнем Востоке.

— Не исключаю, что в регионах с большим турпотоком может быть что-то типа картельного сговора, когда по просьбе администрации АЗС делают цены на топливо ниже, чем в среднем по рынку. Потом все более-менее выравнивается. Но это временные экономически ничем не обоснованные меры, которые вызывают много вопросов у потребителей, — рассуждает эксперт.

При этом собеседник Infopro54 напомнил, что на рынке нефтепродуктов России, в принципе, не очень простая ситуация:

  • Экспорт регулируется в ручном режиме и находится под жестким контролем федеральных органов власти.
  • Некоторые НПЗ сейчас выходят из плановых ремонтов, а другие, наоборот, заходят.
  • Часть заводов в западной части страны пострадали из-за налетов беспилотников, что также сказывается на цене топлива.
  • Не все заводы работают на максимальной мощности, чтобы не допустить перезатарки продукцией.
  • Есть часть заводов, которые работают на экспорт. По мнению эксперта, им уже давно в существующих реалиях нужно было поменять стратегию производства, но они ее сохраняют.

— События прошлого года с резким ростом цен из-за отмены демпфера не прошли даром. Мы видим, что на экспорт топливо идет по демпинговым ценам, но из-за высокого курса рубля экспортеры остаются в выигрыше, хотя приходится перестраивать логистические цепочки, — комментирует Лацких. — При этом правительство внимательно отслеживает ситуацию на внутреннем рынке, чтобы он был защищен. Если наблюдается перекос, то экспорт закрывается и топливо идет на внутренний рынок.  Конечно, все участникам рынка уже хотелось бы стабилизации маржинальности. Постоянные колебания негативно сказываются не только на потребителях, но и на независимых нефтетрейдерах.

Новосибирске антимонопольщики обнаружили нарушения на нефтебазах

Новосибирске антимонопольщики обнаружили нарушения на нефтебазах

Эксперт полагает, что в этом году резкого роста цен во время уборочной не должно быть.

— В прошлом году, несмотря на предупреждения экспертного сообщества, регулятор сработал не гибко. Полагаю, что в этом году повторения ситуации не будет. Все должны сделать выводы, — резюмирует собеседник редакции.

На минувшей неделе представитель Минэнерго РФ сообщил, что правительство приняло принципиальное решение ограничить экспорт бензина в сентябре-октябре. При этом по данным ведомства, запрещать экспорт дизтоплива не планируется.

В «Газпромнефти» запрос Infopro54 о ценах на бензин в Новосибирской области не прокомментировали.

Ранее редакция сообщала о том, что владельцы АЗС объяснили причины подорожания бензина в Новосибирской области.

Фото freepik, автор: prostooleh.

141

Рубрики : Общество Бизнес Транспорт

Регионы: Россия Новосибирск Алтай

Теги : цены на бензин


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Информация выходит в публичную плоскость и несет необратимые риски, в том числе репутационные.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Избиение подростка в Новосибирске взял на контроль Александр Бастрыкин
5/08/24 16:30
Право&Порядок
Поклонник фюрера из Бердска заплатит за любовь к нацизму 350 тысяч рублей
5/08/24 16:00
Право&Порядок
«Он уже покупает чемоданы»: мигрант-мажор, сбивший двух подростков под Новосибирском, может сбежать от следствия
5/08/24 15:56
Право&Порядок
Прокуратура добилась установки фонарей на трассе под Новосибирском
5/08/24 15:45
Право&Порядок
Автовладельцев возмутили цены на АЗС на Алтае и в Новосибирске
5/08/24 15:30
Бизнес Общество Транспорт
Гигантскую щуку в 10 кг поймал рыбак под Новосибирском
5/08/24 15:30
Общество
Боец из Новосибирска рассказал об уникальных дронах на СВО
5/08/24 15:00
Общество
В ДТП пострадал 16-летний мотоциклист без прав в Новосибирске
5/08/24 14:30
Происшествия
Кредиторы решили продать обувную фабрику «С-Теп» под Новосибирском единым лотом
5/08/24 14:00
Бизнес
Житель Новосибирска взял в заложники медика бригады Скорой помощи
5/08/24 13:30
Происшествия
Мошенница-рецидивистка попалась на фиктивной продаже земли на 6 млн рублей в Новосибирске
5/08/24 13:10
Право&Порядок
Массовая драка произошла на улице Одоевского в Новосибирске
5/08/24 13:00
Происшествия
«С какого перепугу меня задержали?»: неадекватного пассажира сняли с рейса в новосибирском Толмачево
5/08/24 12:30
Право&Порядок
Форум «Технопром» становится основной площадкой координации усилий для достижения технологического суверенитета России
5/08/24 12:16
Власть
ФК «Сибирь» проиграл астраханскому «Волгарю»
5/08/24 12:00
Общество
Алексей Колович возглавил департамент имущества мэрии Новосибирска
5/08/24 11:45
Власть Отставки и назначения
Массовое ДТП произошло возле Золотой Нивы в Новосибирске
5/08/24 11:30
Происшествия
Дело о загрязнении земли под Новосибирском направлено в суд
5/08/24 11:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Эффективный способ борьбы со слизнями порекомендовал биолог из Новосибирска
5/08/24 10:30
Общество
Завершены поиски семьи с 9-месячным ребенком в Новосибирске
5/08/24 10:25
Происшествия
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Сибиряки могут удвоить свои проценты по вкладам за полгода
5/08/24 9:00
«Россети Новосибирск» выявили хищение электроэнергии почти на 600 млн рублей
2/08/24 9:30
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам
2/08/24 9:22
Анастасия Агафонова вошла в Топ-5 рейтинга руководителей подразделений premium banking
30/07/24 15:12
Новосибирские энергетики помогли коллегам восстановить линию 110 кВ в Омской области
30/07/24 9:08
«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 карт с кешбэком на все
29/07/24 11:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска