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Алексей Кондратьев уходит из мэрии Новосибирска

  • 16/09/2024, 10:45
Автор: Юлия Данилова
Алексей Кондратьев уходит из мэрии Новосибирска
Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев все-таки уходит из мэрии. Сегодня об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. В сообщении подчеркивается, что Кондратьев уходит по собственному желанию с 16 сентября. Распоряжение подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Напомним, информация о возможном уходе Кондратьева в кулуарах обсуждалась уже несколько месяцев. 5 сентября об этом стали говорить как о почти свершившемся факте, но в мэрии официально грядущий уход Алексея Кодратьева не подтверждали.

— У Кондратьева есть свои мотивы для ухода с муниципальной службы. Последний год для вице-мэра выдался беспрецедентно сложным из-за растущего давления прокуратуры на отрасль. Надзорный орган блокировал выдачу разрешений на строительство жилья, выдвигая трудновыполнимые требования по обеспечению объектов местами в школах и детсадах. У застройщиков были встречные — обоснованные — претензии к департаменту. Лавировать всё сложней. Проще продолжать карьеру на конкретных проектах, а их в Новосибирской области сейчас немало, — комментировал возможную отставку, политолог, главный редактор «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов.

Собеседники редакции Infopro54 — участники строительного рынка региона также с уверенностью отмечали, что специалист такого уровня, как Алексей Кондратьев без работы не останется. Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев назвал Кондратьева ключевой фигурой и отметил два ценнейших качества чиновника:

Готовность брать на себя ответственность за неоднозначные и непопулярные решения, которые неблагоприятно влияют на карьеру. Например, вице-мэр лично подписал все акты ввода домов компании «Дискус»  — и в результате 7 тысяч человек получили документы на квартиры.

Способность находить компромиссные решения сложных вопросов и по максимуму выполнять свои обещания.

— Предполагаю, что строительную отрасль ждут большие перемены, хорошо бы в лучшую сторону, — добавил Николаев.

Напомним, Алексей Кондратьев был назначен на должность главы строительного департамента мэрии Новосибирска в сентябре 2014 года, то есть пришел в муниципалитет вместе с экс-мэром Анатолием Локтем. До этого чиновник год был главой администрации Октябрьского района.

Кондратьев окончил Новосибирский государственный технический университет по специальностям «инженер-электроник» в 1994 году и «экономист» в 1999 году.

Ранее редакция сообщала о том, что главой департамента по соцполитике Новосибирска назначена замминистра соцразвития и труда Ольга Потапова.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Чиновник уходит из мэрии отставка чиновника


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