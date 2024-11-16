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Почти на 40 процентов упал объем ипотечного кредитования в Новосибирской области

  • 16/11/2024, 17:30
Автор: Оксана Мочалова
Почти на 40 процентов упал объем ипотечного кредитования в Новосибирской области
В октябре новосибирцам выдано чуть больше 1,5 тысяч кредитов на жилье

Рынок ипотечного кредитования продолжает падение. В октябре количество кредитов на покупку жилья в Новосибирской области сократилось на 26%. За месяц новосибирцам выдано 1,53 тыс. таких кредитов (в сентябре — 2,08 тыс.), сообщили в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ).

Еще больше падение зафиксировано в общих суммах кредитов. В октябре банки выдали жителям региона ипотек на общую сумму 5,64 млрд рублей. Это на 38% меньше, чем месяцем ранее (в сентябре общая сумма ипотечных кредитов составила 9,13 млрд рублей).

Средний чек ипотечных кредитов новосибирцев тоже сократился. Если в сентябре он был на уровне 4,39 млн рублей, то в октябре сократился до 3,68 млн рублей (-16%). По наблюдениям экспертов, увеличился лишь средний срок кредитования до 273 месяцев (22,7 лет) вместо 257 месяцев (21,4 года).

При этом, сокращение ипотек зарегистрировано во всех регионах Сибири. В Красноярском крае выдано 1,48 тыс ипотечных кредитов на общую сумму 4,91 млрд рублей (сокращение на 21% и 37% соответственно), в Кемеровской области количество кредитов уменьшилось на 16% до 1,09 тыс кредитов на общую сумму 3,15 млрд рублей (-28%). В Омской области выдано 880 ипотечных кредитов на 3,02 млрд рублей (снижение на 16% и 24% соответственно). Жители Томской области в октябре взяли 570 кредитов на покупку жилья. Это на 16% меньше, чем в сентябре. Общая сумма кредитов сократилась до 2,19 млрд рублей (-21%).

Самый длительный средний срок ипотечного кредитования в октябре установлен в Ингушетии – 319 мес. (26 лет 7 мес.), самый короткий – в Ненецком АО – 159 мес. (13 лет 3 мес.).

Независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев считает, что очень скоро цена на новостройки станет недоступной для большинства жителей Новосибирска. По его подсчетам, цена квадратного метра в новостройках города выросла в октябре, также как и в целом по РФ, на 0,7%. Рост цены лота составил 1,2%.

— В октябре Новосибирск вышел на первое место в СФО по средней цене квадратного метра в новостройках, обойдя Иркутск на 250 рублей. На вторичном рынке Иркутск пока опережает Новосибирск — стоимость квадрата здесь на 5 тысяч рублей больше, — констатирует он.

Эксперт уточняет, что на сегодняшний день на рынке новостроек действуют два разнонаправленных тренда. С одной стороны, ключевая ставка повышает себестоимость строительства, с другой — снижает доступность жилья.

— Как итог объемы продаж продолжат снижаться, а снизить цену могут только застройщики, завершающие строительный бизнес. Это приведет к снижению предложения в будущем. Для девелоперов, планирующих продолжить бизнес, снижение цены будет означать продажи ниже себестоимости будущих периодов, — говорит Николаев.

Ранее редакция сообщала, что просрочка по ипотеке в Новосибирской области выросла на 22%.

Фото Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирская область

Теги : недвижимость кредитование ипотека


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