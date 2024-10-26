Просрочка по ипотеке в Новосибирской области выросла на 22%

За восемь месяцев 2024 года просроченная задолженность по ипотеке в Новосибирской области увеличилась на 22% и составила 1,598 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем неплатежей вырос на 16%, констатируют аналитиками коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В целом по России просрочка по ипотеке за первые восемь месяцев составила 78,1 млрд рублей, почти 7,5 млрд рублей из них приходятся на Сибирский федеральный округ.

— Высокие процентные ставки по новым ипотечным кредитам сделали экономически нецелесообразным рефинансирование ранее взятых кредитов. Также ряды неплательщиков пополняют заемщики, которые для себя решили, что период высоких ставок продлится недолго и оформили ипотеку с надеждой в будущем уменьшить ежемесячный платеж. Они рассчитывали дождаться периода снижения и воспользоваться рефинансированием, — говорит Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Он уверен, что число заемщиков, которым становится трудно вносить платежи по ипотеке с каждым месяцем увеличивается, так как высокая ключевая ставка удерживается больше года. По его прогнозам, к концу года объем просроченной задолженности в России может превысить 100 млрд рублей.

Напомним, по итогам 6 месяцев Новосибирская область была на 6 месте в России по объему просроченной ипотеки на первичном рынке. На тот момент она составляла 216 млн рублей (рост по сравнению с началом года — 10%).

Как отмечает независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, за четыре года доступность рыночной ипотеки уменьшилась в регионе в 2,76 раза. Сегодня ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе только 11,7% семей.

— Рыночная ипотека в регионе осталась доступной для людей, которые могут выплачивать 106 тысяч рублей в месяц. Они, как правило, уже решили свои жилищные вопросы, — комментирует Николаев.

Ранее редакция сообщала, что первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирске вырос до 50%. Банки отказывают в предоставлении займа даже по уже одобренным кредитам.