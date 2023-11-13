Почти на 50% выросло количество вакансий в Новосибирской области

Количество вакансий, открытых работодателями в Новосибирской области на конец октября, выросло на 48% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. К таким выводам пришли аналитики hh.ru. В Сибирском федеральном округе объем вакансий вырос чуть скромнее, на +41%.

Исследование показало, что работодатели региона стали чаще искать специалистов из сферы «Управление персоналом, тренинги» (объем открытых вакансий для них вырос на 121% вакансий год к году), руководителей и управленцев (+76%), а также в специалистов из розничной торговли (+62%). В первой пятерке также соискатели из ресторанно-гостиничного направления (+59%) и рабочий персонал (+58%).

Тем не менее, наибольшее количество предложений о работе в октябре открыто, по-прежнему для рабочего персонала. На них приходится 23% вакансий от всего объема предложений о работе в Новосибирской области. Далее идут специалисты из сфер «Продажи, обслуживание клиентов» (21%), «Производство, сервисное обслуживание» (16%), «Строительство, недвижимость» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 15%).

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирская область лидирует по количеству предложений работы на удаленке в Сибири.