От ненужных визитов к врачам хотят оградить новосибирцев

В 2018-2019 году, когда в области разрабатывали программу обновления оборудования медучреждений, ключевым критерием была закупка цифрового оборудования данные с которого могут храниться в едином медицинском архиве, чтобы к ним имел доступ любой врач к которому обращается пациент. Об этом напомнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании. Он поинтересовался, на каком этапе находится цифровизация этого процесса.

— Более 500 единиц оборудования уже загружено в медсистему, информация с них передается в МИС, что позволяет обмениваться информацией, — пояснил министр здравоохранения Константин Хальзов. — Пока дистанционно не передаются результаты ЭКГ, но если эту процедуры проводят в поликлинике, больнице, то эта информация также заливается в базу.

Он пояснил, что в 2024 году планируется завершить все вопросы, связанные с цифровизацией медицинской системы региона.

— Историю с цифровизацией мы начали для того, чтобы минимизировать количество ненужных посещений пациентов крупных медучреждений, чтобы у людей, особенно в сельской местности, была возможность пройти всю необходимую диагностику в районе, а в область ехать уже на установку диагноза или госпитализацию, а не посещать врача 4-5 раз, непонятно зачем, — напомнил Травников. — У нас есть возможность отследить показатель: факты излишнего визита пациентов к врачам? Мы можем их отслеживать, чтобы понять зачем человек приехал два и более раз вместо одного?

Константин Хальзов заявил, что Минздрав готов организовать такой мониторинг. Андрей Травников потребовал в 2024 году обеспечить учет показателя ненужных посещений и обратился к главам районов и городов области учитывать этот момент при работе с медработниками и жителями на местах.

Ранее редакция сообщала о том, что пациенты пожаловались на огромную очередь в онкологической больнице Новосибирска.