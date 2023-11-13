Мать, задолжавшая сыну, будет отрабатывать долг в лесхозе под Новосибирском

39-летняя женщина из поселка Озеро-Карачи будет работать в лесхозе 30 часов из-за долга по алиментам. Она задолжала сыну 328 тысяч рублей. Об этом сообщает ФССП России по Новосибирской области.

Отмечается, что у женщины нет зарегистрированного имущества, которое можно было бы арестовать и реализовать в счет погашения долга. Также она официально нигде не трудоустроена.

— Судебный пристав по месту проживания ее ни разу не застала. Поэтому объявила должницу в исполнительный розыск, — говорится в сообщении.

Позже должницу все же удалось застать на одном из предполагаемых адресов. Ее отправили в районное отделение.

Там на нее составили административный протокол и привлекли к ответственности.

Суд обязал должницу отработать 30 часов обязательных работ. На отработку ее отправили в местный лесхоз, где она будет заготавливать дрова.

Также ее предупредили о том, что уклонения от своих обязанностей приведет к штрафу в 300 тысяч рублей или аресту до 15 суток.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец оплатил долг после ареста свыше десяти банковских счетов.