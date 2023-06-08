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Почти половина новосибирцев готовы снизить потребление продукции неэкологичных компаний

  • 08/06/2023, 10:40
Почти половина новосибирцев (47%), узнав о негативном воздействии предприятия на окружающую среду, готовы снизить потребление его продукции или вовсе отказаться от неё.

СберПо России этот показатель составляет 47%.  При этом среди молодёжи уровень выше (58%). Такие данные получила СберСтрахование в ходе опроса. В Красноярске больше половины жителей (63%) готовы к снижению потребления.

Так, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга в первую очередь склонны изменить своё мнение о компании в зависимости от её экологической политики: 69% готовы сократить покупки товаров у производителей, не заботящихся об окружающей среде. В Новосибирске этот показатель составляет 47%.

При этом 56% респондентов по всей России будут лучше относиться к компании, если узнают, что она, наоборот, предпринимает меры для защиты природы.  Среди молодёжи этот показатель оказался выше: 76% россиян в возрасте 18-30 лет формируют положительное отношение к предприятию в зависимости от его экологичности.

Что касается конкретных действий, россияне считают, что экологичные компании должны использовать переработанные материалы в производстве (так ответили 41% респондентов), снижать потребление бумаги и пластика (32,3%), проводить специальные акции (20,4%), а также внедрить раздельный сбор отходов (13,3%).

Россияне и сами заботятся об окружающей среде: используют общественный транспорт вместо личного (ответ 83,2% респондентов), многоразовые тары для снижения потребления пластика (40,8%), экономят воду и электричество (17,3% и 17,1%) и сортируют мусор (5,8%). Исследование проводилось в мае 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI).

Зара Геворкян, руководитель блока корпоративного страхования СберСтрахования:

«Исследования показывают, что россияне обращают внимание на экологичность компаний. Российский бизнес, в свою очередь, начал всё больше осознавать ответственность в своём влиянии на окружающую среду. Аварии с негативными последствиями для природы могут произойти на любом предприятии как крупном, так и небольшом.  Такие инциденты невозможно предсказать, как и их масштаб и последствия. Поэтому возможность переложить потенциальные затраты на ликвидацию экологических ЧП на страховую компанию эффективный инструмент для бизнеса. СберСтрахование предлагает своим клиентам возможность защитить себя от таких рисков».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Большинству жителей Красноярска и Новосибирска важна забота компаний об окружающей среде: так, 63% и 58% респондентов из этих городов ответили, что будут лучше относиться к компаниям, если узнают об их экологичности. Помочь предприятиям быть ответственными по отношению к природе может страхование. В случае экологической аварии страховая компания возместит за клиента вред другим лицам и окружающей среде, позволит бизнесу сохранить ресурсы на продолжение своей деятельности».

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Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экология СберСтрахование Сбер банки


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