Уклонистам запретят управлять автомобилем и получать права

По инициативе МВД, россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, могут запретить управлять транспортным средством. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, запрет на использование автомобиля будет отмечаться в реестре ГАИ в течение суток после введения ограничительных мер. При этом ограничение утратит силу только после появления уклониста в военкомате, говорится в документе.

Ранее редакция сообщала, что Минобороны предложило вместо повесток использовать СМС-рассылку.