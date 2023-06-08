Во что обойдется посещение детского стоматолога в Новосибирске

Территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи жителям Новосибирска в разделах «Стоматология» и «Детская стоматология» предлагает перечень лекарственных препаратов-анестетиков из 9 наименований для взрослых и 4 наименований для детей. Об этом, со ссылкой на программу, сообщили в региональном Минздраве в ответ на запрос редакции Infopro54. Что касается детских препаратов, то согласно программе для бесплатного обезболивания используются такие препараты, как лидокаин (гель анестезирующий, спрей анестезирующий и раствор для инъекций), артикаин, артикаин с эпинифрином и прокаин 0,5-2% (растворы для инъекций). В то же время несмотря на такой пусть и небольшой, но все-таки выбор, читатели Infopro54 делятся неоптимистичным опытом посещения государственных медучреждений.

— У сына заболел зуб, я обратилась в поликлинику, сделали снимок, обнаружили пульпит, — рассказывает одна из читательниц Infopro54. — Спросила, как происходит лечение. Знаю, что раньше детям наносили обезболевающие гели на десну. По словам врача, такое практиковали, но потом гель запретили использовать. Обезболивающие ставят только при удалении зуба. В частной клинике насчитали 7,5 тысячи рублей за лечение одного зуба с обезболиванием.

Однако в муниципальной детской стоматологической поликлинике (выбрана произвольно) корреспонденту Infopro54 пояснили, что анестетик предоставляется по полису ОМС. При этом медучреждение предлагает и платные услуги, которые обговариваются непосредственно на приеме у врача.

— Анестетик (артекаин с адреналином) — бесплатно, — сообщили Infopro54 в медучреждении. — Пломба по желанию родителей от 1,5 тысячи.

Что касается частной детской стоматологии, то, по данным сайта-агрегатора Prodoctorov.ru, лечение детского пульпита в Новосибирске осуществляют 32 клиники, цены на услуги варьируются и составляют от 250 до 10 тысяч рублей.

В клиниках, которые обзвонил корреспондент Infopro54, полная стоимость лечения ребенку одного зуба зависит в первую очередь от количества пораженных каналов.

— Если одноканальный — 12,2 тысячи, двухканальный — 17,2 тысячи, многоканальный — 23,8 тысячи, — говорят в одной из частных клиник. — Что касается анестезии, то заполняете анкету, указываете, есть ли какие-то заболевания, аллергия. Под это врач подбирает анестезию, у нас новейшие препараты.

Еще в одной клинике обозначили ценник гораздо скромнее. Здесь в качестве анестетика используют артекаин.

— Лечение пульпита проходит в несколько этапов, — говорит сотрудник медучреждения. — Каждый прием — от 4 до 8 тысяч, в зависимости от сложности лечения.

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