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Во что обойдется посещение детского стоматолога в Новосибирске

  • 08/06/2023, 10:18
Автор:
детская стоматология в Новосибирске
Редакция Infopro54 узнала, насколько болезненно, как в прямом смысле, так и в плане цен, вылечить пульпит у ребенка.

Территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи жителям Новосибирска в разделах «Стоматология» и «Детская стоматология» предлагает перечень лекарственных препаратов-анестетиков из 9 наименований для взрослых и 4 наименований для детей. Об этом, со ссылкой на программу, сообщили в региональном Минздраве в ответ на запрос редакции Infopro54. Что касается детских препаратов, то согласно программе для бесплатного обезболивания используются такие препараты, как лидокаин (гель анестезирующий, спрей анестезирующий и раствор для инъекций), артикаин, артикаин с эпинифрином и прокаин 0,5-2% (растворы для инъекций). В то же время несмотря на такой пусть и небольшой, но все-таки выбор, читатели Infopro54 делятся неоптимистичным опытом посещения государственных медучреждений.

У сына заболел зуб, я обратилась в поликлинику, сделали снимок, обнаружили пульпит, рассказывает одна из читательниц Infopro54. Спросила, как происходит лечение. Знаю, что раньше детям наносили обезболевающие гели на десну. По словам врача, такое практиковали, но потом гель запретили использовать. Обезболивающие ставят только при удалении зуба. В частной клинике насчитали 7,5 тысячи рублей за лечение одного зуба с обезболиванием.

Однако в муниципальной детской стоматологической поликлинике (выбрана произвольно) корреспонденту Infopro54 пояснили, что анестетик предоставляется по полису ОМС. При этом медучреждение предлагает и платные услуги, которые обговариваются непосредственно на приеме у врача.

Анестетик (артекаин с адреналином) бесплатно, сообщили Infopro54 в медучреждении. Пломба по желанию родителей от 1,5 тысячи.

Что касается частной детской стоматологии, то, по данным сайта-агрегатора Prodoctorov.ru, лечение детского пульпита в Новосибирске осуществляют 32 клиники, цены на услуги варьируются и составляют от 250 до 10 тысяч рублей.

В клиниках, которые обзвонил корреспондент Infopro54, полная стоимость лечения ребенку одного зуба зависит в первую очередь от количества пораженных каналов.

Если одноканальный 12,2 тысячи, двухканальный 17,2 тысячи, многоканальный 23,8 тысячи, говорят в одной из частных клиник. Что касается анестезии, то заполняете анкету, указываете, есть ли какие-то заболевания, аллергия. Под это врач подбирает анестезию, у нас новейшие препараты.

Еще в одной клинике обозначили ценник гораздо скромнее. Здесь в качестве анестетика используют артекаин.

Лечение пульпита проходит в несколько этапов, говорит сотрудник медучреждения. Каждый прием от 4 до 8 тысяч, в зависимости от сложности лечения.

Ранее редакция сообщала о распространенных зубных заболеваниях и их лечении.

Фото Pixabay.com, автор Huertacs

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Рубрики : Общество Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : Минздрав Новосибирской области детская стоматология


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