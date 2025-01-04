Почти половина новосибирцев назвали деньги главным показателем счастья

Эксперты онлайн-кинотеатра KION, принадлежащего экосистеме МТС, провели опрос среди жителей Новосибирской области, чтобы выяснить их представления об успехе, источниках счастья и о том, как они распорядились бы внезапно полученной крупной суммой денег. Исследование было приурочено к выходу нового сезона сериала «Успешный», посвященного инфобизнесу.

По результатам опроса, более половины респондентов (59%) считают деньги ключевым фактором счастья, в то время как 56% утверждают, что их счастливыми делает семья. Около 32% уверены, что здоровье является основой для счастья. Хобби и увлечения упоминают 23% участников, а путешествия — 31%. Примечательно, что почти половина опрошенных (45%) уверены в прямой зависимости счастья от финансов, среди которых 58% мужчины и 42% женщины.

Кроме того, более половины участников (56%) заявили, что потратили бы неожиданно полученные деньги на улучшение своих жилищных условий. 43% респондентов планируют инвестировать, 33% — отправиться в путешествие, а 23% — сделать подарки близким. Лишь 17% сообщили, что использовали бы средства на образование.

В исследовании приняли участие 2000 человек, мужчин и женщин от 18 лет, по всей стране, используя метод онлайн-опроса.

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