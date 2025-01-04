День Рождения Снежной бабы отметят в Новосибирске

Сегодня в Новосибирске впервые отпразднуют День рождения Снежной бабы. В Дзержинском районе в парке «Березовая роща» пройдут флешмобы Дедов Морозиков и Снежинок, в Советском около ДК «Академия» состоится открытие института снежных наук, в Кировском будет организовано шествие Снежных баб. Ряженые пройдут по маршруту от районной администрации до парка «Затулинский».

На площади ДК «Приморский» на ОбьГЭСе, также в Советском районе, в резиденции Снежной бабы пройдет «NikЧЁМный фест». В снежной галерее «БАБ-ЛЭП» участники феста будут вырезать, лепить, ваять и обтёсывать Снежную бабу – на аллее между ДК и фонтаном.

Как сообщала Ксения Антонова, заместитель мэра и руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики, в концертном комплексе имени Маяковского в этом году впервые начала работает главная резиденция Снежной бабы. Это место открыто для посетителей до 8 января.

Напомним, в 2023 году был зарегистрирован товарный знак: изображение Снежной бабы и слоган «Новосибирск – Родина снежных баб». На этот знак зарегистрирован патент в реестре товарных знаков и знаков обслуживания России. В этом году в районах города представили своих Снежных баб, которые стали главными действующими лицами новогодних представлений.

Ранее редакция сообщала о том, что арт-объект «Снежная баба» установлен в парке «Арена» в Новосибирске.