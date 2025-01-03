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Дополнительных выходных на 23 февраля и 8 марта в этом году не будет

  • 03/01/2025, 19:00
Дополнительных выходных на 23 февраля и 8 марта в этом году не будет
Это может негативно отразиться на гостиничном бизнесе

Правительство России утвердило календарь выходных на 2025 год. В этом году 23 февраля выпадает на воскресенье, так что за него отдых будет перенесен на 8 мая. А международный женский день пришелся на субботу, поэтому и выходной этого дня перенесли на пятницу, 13 июня. Благодаря этим перестановкам майские праздники продлятся целых восемь дней. Так, с 1 по 4 мая россияне будут отдыхать в честь Праздника Весны и Труда, а с 8 по 11 мая будут отмечать День Победы.

Если для новосибирцев такие переносы могут принести лишь позитивные последствия, то для гостиничного бизнеса они чреваты серьезной потерей выручки, так как отсутствие дополнительных выходных дней на «мужской» и «женский» праздники существенно повлияет на загрузку. Об этом рассказали в популярном среди отельеров телеграмм-канале.

— Отели, которые традиционно полагались на повышенный спрос в длинные февральские и мартовские уикенды, могут ощутить спад интереса. Особенно это касается загородных объектов и курортных направлений, популярных для коротких путешествий. В таких условиях важно продумать новые маркетинговые стратегии: например, акцент на предложения для рабочих групп или скидки на специальные «романтические» пакеты выходного дня, — пишут авторы.

При этом поясняется, что отели, находящиеся в черте города, не должны ощутить сильного оттока клиентов. Здесь ситуация будет более стабильной за счёт корпоративного отдыха. Но отсутствие дополнительных выходных в любом случае негативно повлияет на количество бронирований в эти даты.

Ранее редакция сообщала, что от введения туристического налога бюджет Новосибирской области может потерять 200 млн рублей.   Участники индустрии гостеприимства попросили правительство не нагружать отрасль новым налогом.

Фото freepik , автор: mrsiraphol

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Новосибирск календарь выходных гостиницы


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