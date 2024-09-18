Почти половина объектов социальной сферы подключены к теплу в Новосибирске

В Новосибирске 40% объектов социальной сферы получили тепло. Полное подключение запланировано 20 сентября.

– С сегодняшнего в соответствии с постановлением мэрии начинают запускаться жилые дома. График разбит на четыре этапа – по три дня на каждый, – отмечается в сообщении СГК.

Энергетики опубликовали списки улиц, которые будут подключены к теплоснабжению в рамках каждого этапа.

Напомним, что по регламенту отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней опускается ниже +8 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что фонтан забил после начала отопительного сезона в Новосибирске.