Почти половина объектов социальной сферы подключены к теплу в Новосибирске

В Новосибирске 40% объектов социальной сферы получили тепло. Полное подключение запланировано 20 сентября.
– С сегодняшнего в соответствии с постановлением мэрии начинают запускаться жилые дома. График разбит на четыре этапа – по три дня на каждый, – отмечается в сообщении СГК.
Энергетики опубликовали списки улиц, которые будут подключены к теплоснабжению в рамках каждого этапа.
Напомним, что по регламенту отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней опускается ниже +8 градусов.
Ранее редакция сообщала о том, что фонтан забил после начала отопительного сезона в Новосибирске.
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