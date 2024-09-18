Китайский инвестор планирует наладить выпуск модульных домиков в Новосибирске

Инициатор проекта по переработке масличных культур, который реализуется в ПЛП Южный — ООО «Маслов» — планирует запустить в Новосибирске еще ряд проектов. Об этом министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил на форуме Инпарк-2024.

— Совместно с инвестором министерство пробивает канал инвестиций с Китаем. Думаю, что мы сделаем с ним еще 2-3 завода в регионе, — добавил Решетников.

Как уточнил министр во время пресс-подхода, одно предприятие — завод по глубокой переработке зерна. Инвестор уже представлял его на инвестсовете и сейчас завершает подготовку проекта. Второе — производство модульных домиков для туристов.

Министр также подчеркнул, что первый проект компании «Маслов» реализуется с опережением сроков и его планируется запустить до конца 2024 года.

Учредитель ООО «Маслов»: господин Цюй Фэй — 99%, ООО «Солидарность-Риелт» — 1%. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Господин Цюй Фэй с 2008 года является гражданином РФ. ИП Цюй Фэй ведет деятельность в сфере строительства, аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Напомним, по данным 2ГИС, в Новосибирске быстровозводимые модульные здания производят более 300 компания. Одна из них — ООО «Ависта Модуль Инжиниринг» —недавно приобрела имущество ООО «Сибмост». В 2023 году компания начала активно осваивать сегмент туристического девелопмента.

Ранее редакция сообщала о том, что туристы распробовали отдых в глэмпингах Новосибирской области.