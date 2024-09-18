Фонтан забил после начала отопительного сезона в Новосибирске

Во вторник, 17 сентября 2024 года, жители Новосибирска стали свидетелями необычного явления: из-под земли бил фонтан горячей воды.
Фонтан заметили у дома по адресу улица Иванова, 17. Кадры с места происшествия были опубликованы в телеграм-канале «Сообщество Академгородка | Новосибирск».
В комментариях один из пользователей отметил, что в доме напротив была отключена горячая вода. Как сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», авария была устранена в тот же день.
Кроме того, этот же канал поделился кадрами с улицы Ипподромской, 34, где произошла еще одна коммунальная авария.
Ранее редакция сообщала о том, что коты спасли жизнь своему хозяину в Новосибирске.
Источник фото: Сообщество Академгородка | Новосибирск / Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»
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