Фонтан забил после начала отопительного сезона в Новосибирске

Во вторник, 17 сентября 2024 года, жители Новосибирска стали свидетелями необычного явления: из-под земли бил фонтан горячей воды.

Фонтан заметили у дома по адресу улица Иванова, 17. Кадры с места происшествия были опубликованы в телеграм-канале «Сообщество Академгородка | Новосибирск».

В комментариях один из пользователей отметил, что в доме напротив была отключена горячая вода. Как сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», авария была устранена в тот же день.

Кроме того, этот же канал поделился кадрами с улицы Ипподромской, 34, где произошла еще одна коммунальная авария.

Ранее редакция сообщала о том, что коты спасли жизнь своему хозяину в Новосибирске.