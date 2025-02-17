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Почти семьдесят тысяч новосибирцев получили уведомления о будущей пенсии

  • 17/02/2025, 15:00
Почти семьдесят тысяч новосибирцев получили уведомления о будущей пенсии
На основе этой информации можно заранее оценить свой пенсионный портфель и, при необходимости, предпринять меры по его увеличению

В конце 2024 года более 68 тысячам новосибирцев пришли уведомления о состоянии индивидуального лицевого счета и размере будущей пенсии. Так называемые «письма счастья» были направлены в личные кабинеты на портале Госуслуг. Их получили мужчины, достигшие 45 лет, и женщины, отметившие 40-летие. Об этом рассказали в пресс-службе отделения СФР по Новосибирской области

В отделении напомнили, что проактивное информирование проходит один раз в три года. Это помогает налогоплательщикам заранее оценить свой пенсионный портфель и, при необходимости, предпринять меры по его увеличению. Помимо этого, благодаря рассылке люди могут уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэффициентов.

— Уведомление содержит информацию об условиях установления страховой пенсии, о накопленном страховом стаже человека, количестве заработанных им пенсионных коэффициентов и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям на данный момент. В сведениях также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются, — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что сведения о стаже и заработке граждан Отделение СФР по Новосибирской области получает от работодателей. Если выяснится, что наниматель предоставил не все сведения либо вовсе их не представил, то необходимо обратиться непосредственно к нему. Если же речь идет о периодах до 2002 года, не вошедших в стаж, то подтвердить их можно, обратившись с трудовой книжкой в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Новосибирской области по месту жительства или работы.
Новосибирцы, которые не зарегистрированы на портале госуслуг, всю информацию о будущей пенсии могут получить в клиентских службах регионального Отделения СФР.

Напомним, получать информацию о накопленном стаже, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, исходя из накопленных пенсионных прав, жители региона стали с 2022 года. С начала такой рассылки уведомления направлены свыше 770 тысячам жителей региона.

Ранее редакция сообщала о том, что страховые пенсии были проиндексированы у 727,5 тысяч новосибирских пенсионеров. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : пенсии


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