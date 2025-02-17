Суд вынес приговор экс-директору Института лазерной физики в Новосибирске

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору Института лазерной физики СО РАН Алексею Тайченачеву. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Кроме того, в рамках гражданского иска, поданного Министерством науки и высшего образования РФ, с Тайченачева было взыскано более 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Новосибирской области, в течение 2021 года подсудимый допустил сотрудника учреждения к работе с гостайной без допуска, нарушив нормативные документы и используя служебные полномочия в личных интересах.

В ноябре 2023 года в Советский районный суд было повторно направлено уголовное дело в отношении Тайченачева. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

В начале 2022 года в отношении Тайченачева было возбуждено уголовное дело по той же статье. По версии следствия, годом ранее он подписал распоряжение о предоставлении научному руководителю института Сергею Багаеву 75%-ой надбавки к окладу за работу с государственной тайной первой формы допуска, хотя должность последнего не предполагала доступа к этой тайне. Ущерб оценили в 418 тысяч рублей.

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