Почти три километра дороги ремонтируют на подъезде к Затону

Обновленная дорога будет безопасной не только для автомобилистов, но и для пешеходов – строители восстановят недостающие тротуары и обочины. Мэр Анатолий Локоть проверил ход ремонтных работ.

«Актуальность ремонта этой дороги очень высокая: это единственный выезд из микрорайона Затон, и движение автомобилей здесь интенсивное. Дорога была в плохом состоянии, в том числе обочины и тротуары. Это создавало трудности не только для автомобилистов, но и для пешеходов. После выездного совещания с губернатором было принято решение дополнительно выделить средства из областного бюджета на ремонт этой дороги. Работы идут полным ходом, к концу недели строители завершат устройство верхнего слоя асфальта», – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

Участок ремонтируемой дороги начинается от ул. Большой, заканчивается разворотом на кольце ул. 2-й Портовой, общая протяженность – 2,7 км. Комплексный ремонт выполняет подрядная организация ООО «Строй Сити». Он включает в себя фрезерование существующего слоя покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев, восстановление недостающих тротуаров и обочин. Кроме того, проезжую часть обособят дорожным бордюром, а тротуар – садовым.

На сегодня выполнены работы по фрезерованию и выравниванию покрытия на 100%. Установлено 1200 м дорожного бордюра. Строители приступили к устройству верхнего слоя асфальта.

«Покрытие было в ненормативном состоянии, так как ремонт здесь не проводился более 10 лет. Работы ведутся как в дневное, так и в ночное время, без перекрытия движения. Но поскольку здесь сложный выезд на ул. Большую, подрядная организация использует регулировщика. Срок завершения работ – 29 сентября», – отметил директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов.

По словам мэра Анатолия Локтя, на сегодня программа «Региональные автомобильные дороги» выполнена более чем на 50 %, процент выполнения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» – 80 %: