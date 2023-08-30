Отец похитил дочь из детского сада в Новосибирске и увез в Иркутск

Мужчина похитил дочь из новосибирского детского сада и год скрывался с ней в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области.

По данным ведомства, мужчина жил с семьей в Новосибирске, но после развода уехал в Иркутск.

— Отец не был лишен, либо ограничен в родительских правах, возбудить уголовное дело о похищении в отношении него не представлялось возможным, —говорится в сообщении.

Мать ребенка год добивалась того, чтобы ребенок жил вместе с ней. И суд встал на ее сторону. Однако отец не хотел добровольно исполнять решение суда. В назначенный день органы власти вместе с матерью выдвинулись к отцу для передачи ребенка.

Мама не могла нарадоваться дочери, когда взяла ее на руки, но вмешался брат экс-супруга, он спустил собак с привязи, и они заблокировали выход.

Но все разрешилось, когда в конфликт вмешались сотрудники ГБР. После этого все участники действия спокойно покинули место жительства отца ребенка.

—Мама с дочкой уехала в Новосибирск, —говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что началось рассмотрение дела о поджоге 10 элитных иномарок в Новосибирске.