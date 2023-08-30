Аукцион по внедрению интеллектуальной транспортной системы объявлен в Новосибирске

В Новосибирске во второй раз объявлен аукцион на внедрение интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением на территории Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МБУ города Новосибирская «Городской центр организации дорожного движения».

Согласно документации, подрядчику предстоит провести обследование светофорных объектов в г. Новосибирске с целью определения возможности удаленного управления, разработать рабочую документацию на реконструкцию светофорных объектов (замену контроллера, установку программно-аппаратного комплекса (ПАК), установку детекторов транспорта, а также установку оборудования для защиты информации каналов связи). Кроме того, подрядчик должен интегрировать периферийное оборудование в ИТС Новосибирской агломерации с учетом обследования светофорных объектов и разработанной рабочей документации.

Также должно быть выполнено подключение модернизируемых и вновь устанавливаемых периферийных объектов муниципального уровня ИТС, формирование и наполнение электронной базы специализированного программного обеспечения (СПО) регионального уровня ИТС для обеспечения функционирования.

Среди видов работ значатся: замена светофорного контроллера (на 57 светофорах); установка программно-аппаратного комплекса для подключения к существующему дорожному контроллеру (22 светофора); установка оборудования для защиты информации, каналов связи, выполнение работ по его настройке и интеграции объектов в муниципальный уровень ИТС и в ИТС Новосибирской агломерации (79 светофоров), установка детекторов транспорта Первого типа 1 (181 светофор), установка детекторов транспорта Второго типа (3 светофора), интеграция оборудования и ПО автоматизированной системы управления дорожным движением в ИТС Новосибирской агломерации (79 светофоров).

Уточняется, что выполнить работы компания-победитель должна до 1 ноября 2024 года.

Цена контракта — 103,9 млн рублей.

Напомним, первый аукцион по внедрение интеллектуальной транспортной системы в Новосибирске был объявлен 7 августа 2023 года. Тогда начальная цена контракта составляла 104,6 млн рублей. 11 августа на сайте появилась публикация об отмене тендера.

Работа по внедрению ИТС ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2023 году интеллектуальные транспортные системы внедряют в 51 российском регионе.

В Новосибирской области интеллектуальную транспортную систему начали внедрять в 2022 году. В регионе созданы центры обработки данных и пункт управления. Умный комплекс разработала компания Sitronics Group. Пока в регионе нет ни одного светофора, работающего в адаптивном режиме. Планируется, что к концу 2023 года их будет 23.

Общая стоимость создания интеллектуальной транспортной системы в Новосибирской агломерации, включая стоимостные показатели технорабочих проектов муниципальных образований, составляет 5,3 млрд рублей (В ценах второго квартала 2021 года. — Ред.). 4,3 млрд планируется направить на создание ИТС регионального уровня, 78 млн — на создание системы в Бердске, 18 млн — в Искитиме, 31 млн — в Кольцово, 868 млн — в Новосибирске, 29,5 млн — в городе Оби и 13 млн — в Новосибирском районе.

Ранее редакция сообщала, что в Барнауле уже начали внедрять интеллектуальную транспортную систему.