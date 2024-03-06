Почти три тысячи жителей региона стали участниками форума волонтеров «Тыл — для Победы!»

В Новосибирске 5-6 марта проходит масштабный региональный форум «Тыл ― для Победы!». Он объединил волонтерские движения по поддержке участников СВО и членов их семей. Мероприятие посетил губернатор области Андрей Травников.

― Благодарю организаторов, Общественную палату Новосибирской области, министерство региональной политики, общественников, муниципалитеты, которые участвовали в подготовке. Это крайне необходимо, чтобы рассказать о добрых и скромных людях, которые не афишируют свою благотворительную деятельность. Очень важно, чтобы все вокруг знали, что активных и патриотично настроенных людей у нас больше, чем инертных и безразличных. Новосибирская область оказалась очень военным, оборонным регионом, не только своими традициями, но и мощным военным настоящим, ― отметил в своем выступлении губернатор.

Глава региона также сделал акцент на том, что в Новосибирске очень сильное добровольческое движение. Правительство региона в этом году сконцентрировалось на самых дорогостоящих и технологичных вещах, необходимых фронту. Муниципалитеты быстро соориентировались на помощь конкретным воинским частям и подразделениям. Общественники сумели организовать изготовление полезных для военных вещей: маскировочных сетей, окопных свечей и прочего.

В рамках форума были организованы мастер-классы по волонтерскому производству. В Бердске прошла «Региональная Школа Волонтеров», в которой приняли участие более 600 человек.

Итоговое заседание участников форума провела председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.