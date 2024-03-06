«За ними смотрят в туалете»: лицей, где велась видеослежка за школьниками, проверяет прокуратура Новосибирска

В лицее №7 города Бердске Новосибирской области разгорелся скандал из-за установленных видеокамер. Их «навтыкали» буквально повсюду, включая туалеты.

— Мне когда дочь рассказала о том, что за ними смотрят даже в туалете, я была просто в шоке. Это полнейшее извращение. Если хотят пресечь курение в уборных, пусть ищут другие меры борьбы. Но это просто вопиюще. Отец хотел разборки устроить с администрацией, но я его не пустила. Либо они прекратят это безобразие, либо я буду обращаться в следственный комитет, — рассказала Infopro54 мать одной из учениц 8 класса.