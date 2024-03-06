«За ними смотрят в туалете»: лицей, где велась видеослежка за школьниками, проверяет прокуратура Новосибирска

В лицее №7 города Бердске Новосибирской области разгорелся скандал из-за установленных видеокамер. Их «навтыкали» буквально повсюду, включая туалеты.
— Мне когда дочь рассказала о том, что за ними смотрят даже в туалете, я была просто в шоке. Это полнейшее извращение. Если хотят пресечь курение в уборных, пусть ищут другие меры борьбы. Но это просто вопиюще. Отец хотел разборки устроить с администрацией, но я его не пустила. Либо они прекратят это безобразие, либо я буду обращаться в следственный комитет, — рассказала Infopro54 мать одной из учениц 8 класса.
Возмущенные слежкой за их чадами родители обратились в прокуратуру.
— По поступившему обращению проводится проверка и даже уже вынесено представление в адрес администрации учебного заведения, — пояснила пресс-секретарь прокуратуры Новосибирской области Дарья Манилова.
Представление находится еще на рассмотрении. Руководству лицея грозит дисциплинарное наказание.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские школьники портят полы в классах учебных заведений, подражая под персонажу из TikTok.
Фото: 2ГИС
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