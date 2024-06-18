Дом загорелся после удара молнии в Новосибирске

В Новосибирске, на улице 1-я Шоссейная, произошёл пожар в одном из домов.

По словам очевидцев, возгорание началось после удара молнии.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, сообщили, что на момент их прибытия горела кровля здания. Хозяев дома на месте не было.

В результате оперативных действий пожарным удалось локализовать возгорание на площади 90 квадратных метров. Пострадавших нет.

На данный момент специалисты из МЧС выясняют причину пожара.

Ранее редакция сообщала о том, что в Военном городке Новосибирска загорелось здание.