Приставы приостановили строительство концессионной школы на левом берегу Новосибирска

Судебные приставы Новосибирска приостановили работы по строительству концессионной школы на левом берегу, на улице Спортивная. Строительство приостановлено на 90 дней.

— Причина приостановки работ связана с нарушениями строительной компанией требований проектной документации, — говорится в сообщении ФССП по региону.

Инспекция государственного строительного надзора выявила нарушения при монтаже железобетонных конструкций и дефекты несущих конструкций здания над техническим этажом.

Инспекция обратилась в суд с заявлением о привлечении компании к административной ответственности в виде приостановления деятельности. Приостановление позволит устранять дефекты и укреплять конструкции здания.

Судебные приставы выехали на место строительства, опломбировали объект и предупредили начальника участка об уголовном преследовании в случае уклонения от требования суда.

Напомним, в апреле 2024 года строительство этой школы приостанавливал Госстройнадзор Новосибирской области. Инспекция выявила нарушения, которые не позволяют проводить дальнейшие работы по строительству. В ведомстве отмечали, что существует риск переноса сроков введения школы в эксплуатацию с 2024 года на 2025 год.

В мае был задержан руководитель компании-концессионера. Он был заключен под стражу на два месяца.

Концессионное соглашение на строительство шести школ Новосибирская область заключила с ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» 16 декабря 2021 года. Позже концессионерами выступили отдельные юрлица, ставшие преемниками столичной компании.

По первоначальному соглашению строительство школ первой очереди должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

В рамках соглашения должны быть построены школы: на улице Николая Сотникова (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Спортивной (Чистая слобода) — 1100 мест; на улице Виктора Шевелёва (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Татьяны Снежиной (Плющихинский жилмассив) — 550 мест; на улице Пролетарской (Ключ-Камышенское плато) — 1100 мест, на улице Большой (Новомарусино) — 825 мест.

В августе 2023 глава Минстроя области сообщил, что сроки ввода шести школ, которые строятся по концессии, перенесены на 2024 год.

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