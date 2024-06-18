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Приставы приостановили строительство концессионной школы на левом берегу Новосибирска

  • 18/06/2024, 11:23
Автор: Артем Рязанов
Приставы приостановили строительные работы на левом берегу Новосибирска
Строительство приостановлено на 90 дней.

Судебные приставы Новосибирска приостановили работы по строительству концессионной школы на левом берегу, на улице Спортивная. Строительство приостановлено на 90 дней.

— Причина приостановки работ связана с нарушениями строительной компанией требований проектной документации, — говорится в сообщении ФССП по региону.

Инспекция государственного строительного надзора выявила нарушения при монтаже железобетонных конструкций и дефекты несущих конструкций здания над техническим этажом.

Инспекция обратилась в суд с заявлением о привлечении компании к административной ответственности в виде приостановления деятельности. Приостановление позволит устранять дефекты и укреплять конструкции здания.

Судебные приставы выехали на место строительства, опломбировали объект и предупредили начальника участка об уголовном преследовании в случае уклонения от требования суда.

Напомним, в апреле 2024 года строительство этой школы приостанавливал Госстройнадзор Новосибирской области. Инспекция выявила нарушения, которые не позволяют проводить дальнейшие работы по строительству. В ведомстве отмечали, что существует риск переноса сроков введения школы в эксплуатацию с 2024 года на 2025 год.

В мае был задержан руководитель компании-концессионера. Он был заключен под стражу на два месяца.

Концессионное соглашение на строительство шести школ Новосибирская область заключила с ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» 16 декабря 2021 года. Позже концессионерами выступили отдельные юрлица, ставшие преемниками столичной компании.

По первоначальному соглашению строительство школ первой очереди должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

В рамках соглашения должны быть построены школы: на улице Николая Сотникова (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Спортивной (Чистая слобода) — 1100 мест; на улице Виктора Шевелёва (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Татьяны Снежиной (Плющихинский жилмассив) — 550 мест; на улице Пролетарской (Ключ-Камышенское плато) — 1100 мест, на улице Большой (Новомарусино) — 825 мест.

В августе 2023 глава Минстроя области сообщил, что сроки ввода шести школ, которые строятся по концессии, перенесены на 2024 год.

Ранее редакция сообщала о том, что нелегальные кафе с мигрантами закрыли в Хилокском в Новосибирске.

Источник фото: ГУФССП России по Новосибирской области, автор: пресс-служба. 

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство приостановка левый берег


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