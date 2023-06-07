Почти в 600 млн рублей обойдется мэрии Новосибирска ремонт дорог в Советском районе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «В этом году значительно увеличено финансирование и объемы ремонта дорожной сети в Советском районе, в частности, в Академгородке – почти 600 млн рублей. 23 млн рублей запланировано на ремонт тротуаров».

«Ул. Иванова является не только выездом из города, но и практически единственным проездом в сторону Кольцово. Движение здесь интенсивное, а состояние дорожного полотна было в крайне неудовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт здесь не проводился семь лет, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – В этом году значительно увеличено финансирование и объемы ремонта дорожной сети в Советском районе, в частности, в Академгородке – почти 600 млн рублей, 23 млн рублей направлено на ремонт тротуаров. Очень важно, что главную трассу, идущую через весь Академгородок, – Морской проспект и проспект Строителей, начинаем ремонтировать также в этом году».

Участок автомобильной дороги протяженностью два километра от ул. Героев Труда до ул. Российской и от ул. Иванова, 53 до границы города отремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация – ООО «Дорсиб плюс». Ремонтные работы здесь проводятся в связи с ненормативным состоянием дорожного покрытия, которое не отвечает требованиям безопасности дорожного движения – ямы, выбоины, колейность. Участок дороги протяженностью 800 м от ул. Российской до дома № 53 на ул. Иванова был отремонтирован в прошлом году также по нацпроекту.

На сегодня выполнено фрезерование покрытия и устройство выравнивающего слоя на 98%. Строители приступили к устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Здесь, так же как и на всех ремонтируемых объектах, работает независимый контроль, если есть замечания, то подрядчик исправляет все недостатки по ходу выполнения ремонта. Срок завершения работ по контракту – 21 августа.

Небольшой участок дороги на ул. Иванова протяженностью 300 м будет включен в проект по строительству дороги от ул. Кутателадзе через ул. Арбузова и до границы города Новосибирска, реализация запланирована на следующий год в рамках проекта «Академгородок 2.0».