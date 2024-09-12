Под бюджет ИТ-ипотеки подходит 90% предложений в новосибирских новостройках

В сентябре доля новостроек в Новосибирске, которые соответствуют бюджету программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов составила 90%. К таким выводам пришли аналитики Яндекс Недвижимости.

Кроме того, эксперты проанализировали российские города с точки зрения насыщенности инфраструктурой для ИТ-специалистов, чья работа часто подразумевает удаленный или гибридный формат. Новосибирск вошел в топ городов с наибольшим количеством «комфортных» районов для удаленщиков. При анализе районов учитывалась инфраструктура, которая способствует активному образу жизни, а также точки общественного питания.

В рейтинге лучших локаций для жизни и удаленной работы, по мнению экспертов, Ленинский (1331 объект), Октябрьский (1117 объектов) и Кировский районы (1000 объектов).

Отмечается, что в каждом из этих районов представлено более 2,5 тыс предложений в бюджете ИТ-ипотеки. Минимальная стоимость новостройки колеблется от 42 тысяч рублей за кв. метр до 82 тысяч рублей за кв. метр.

По данным Минцифры Новосибирской области, с начала запуска программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов (май 2022) по 1 августа 2024 года жителям Новосибирской области выдано 2700 кредитов на сумму в почти 19 млрд рублей.

В этом году условия по ИТ-ипотеке были скорректированы. Например, в городах-миллионниках, к которым относится Новосибирск, до 150 тысяч рублей повышен минимальный уровень зарплаты для получения IT-ипотеки (ранее — от 120 тысяч рублей).

В остальных городах и населенных пунктах сумма выросла от 70 тысяч до 90 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, выросла ставка кредитования: с 5% до 6%. А максимальная сумма льготного кредита, напротив, уменьшилась с 18 до 9 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что застройщики резко сократили запуск новых жилищных проектов в Новосибирской области.