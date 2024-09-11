Застройщики резко сократили запуск новых жилищных проектов в Новосибирской области

В августе 2024 года застройщики Новосибирской области сократили запуск новых проектов. Их стало меньше в 2,1 раза, если сравнивать с прошлым месяцем и в 2,3 раза — по сравнению с августом 2023 года. Об этом со ссылкой на ЕРЗ.РФ сообщает в своем телеграм-канале «РОП: Рейтинги. Оценки. Прогнозы» независимый аналитик новостроек Новосибирска Сергей Николаев.

— В августе 2024 года на рынок Новосибирской области было выведено 1328 квартир суммарной площадью 64 873 квадратных метра, в августе 2023 года — 3 029 квартир площадью 151 322 квадрата. Падение по числу квартир составило 56%, по суммарной площади 57%, — отмечает эксперт.

По суммарной площади новых проектов Новосибирская область переместилась на 21 место. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года регион находился на 8 месте, а в конце 2023 года — на 7 месте.

Суммарная площадь квартир, выставленных на продажу с января по август, по подсчетам Сергея Николаева, тоже сократилась — более чем на 22%.

— Здесь сыграло роль наличие административных барьеров, в целом по РФ идет увеличение строительного задела, — утверждает он.

Эксперт подчеркивает, что особенно сложно стало выходить на строительный рынок Новосибирска новым застройщикам из других регионов. Им приходится приспосабливаться к новым требованиям и условиям ведения бизнеса.

При этом, Сергей Николаев подчеркивает, что дефицита новостроек в Новосибирской области не наблюдается.

— В Новосибирске ярко выраженный рынок покупателя, который будут сохраняться, как минимум, два квартала, — резюмирует он.

Напомним, 2023 год стал рекордным для жилищного строительства Новосибирской области. Строители ввели в эксплуатацию более 3 млн кв. м жилья. Планы на 2024 год более скромные: 2,15 млн. «квадратов» жилья.

По итогам первого полугодия 2024 года, Новосибирская область выпала из топ-10 регионов по объемам ввода жилья. В области введено 1 323,6 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений (-19,3% к 2023 году). В том числе, МКД 732,5 тысяч кв. метров (-37,8%), ИЖС — 591,1 тысячи кв. метров (+27,5%). Удельный вес ИЖС вырос в регионе с 28,3% до 44,7%

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области выявлены 435 земельных участков под жилищное строительство.