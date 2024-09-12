В Новосибирскую область поступили более 800 тысяч доз вакцины от гриппа

В Новосибирскую область на данный момент поступили 822 тысячи доз антигриппозных вакцин, закупленных за счет федерального бюджета.

– Это чуть меньше 50% от той потребности, которую мы заявляли. Очередные поставки за счет федерального бюджета ожидаются до октября, – отметила Татьяна Анохина, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области.

Привито уже почти 300 тысяч человек.

Как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, в регионе должно быть вакцинировано не менее 60% населения. В связи с этим в регионе прививку нужно поставить 1 миллиону 677 тысяч человек. Стоит отметить, что сейчас через процедуру прошли 288 тысяч.

Замминистр отмечает, что темпы прививания населения такие же, как и в прошлом году.

– Наиболее активно у нас вакцинация проходит обычно в сентябре-октябре. Хочу напомнить всем, что, конечно, необходимо привиться до начала эпидсезона гриппа, он обычно начинается в декабре, поэтому — до 1 декабря. Лучше даже до 1 ноября прививку сделать, — подчеркнула Анохина.

Ранее редакция сообщала о том, что началась сезонная прививочная кампания в Новосибирской области.