Высотки около аэропорта Толмачево оборудовали огнями для самолетов

Прокуратура обнаружила нарушения закона о безопасности полётов самолётов в районе аэропорта Толмачёво. На высотках не было специальных маркировочных знаков.
– Отсутствие светосигнальной маркировки на объектах представляло угрозу для безопасности полётов воздушных судов, – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Сотрудники правоохранительных органов направили требования устранить нарушения руководителям управляющих компаний и владельцам объектов недвижимости.
В результате 10 высотных зданий были оборудованы маркировочными знаками.
Ответственные лица были привлечены к административной ответственности.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура добилась обустройства мусорных контейнеров в поселке Новосибирской области.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
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