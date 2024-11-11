Внеочередная сессия горсовета назначена на 13 ноября

Депутаты горсовета Новосибирска соберутся на внеочередную сессию 13 ноября. Соответствующее распоряжение в понедельник, 11 ноября, подписал спикер председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев.

— Созвать внеочередную сессию Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 13 ноября 2024 года в 10.00 в большом зале мэрии города Новосибирска (Красный пр., 34), — говорится в документе.

Повестка дня сессии на сайте горсовета не указана. По информации Infopro54, на ней будет рассмотрен вопрос о досрочном лишении полномочий депутата по 46-му округу Светланы Каверзиной* (внесена Минюстом в список иноагентов в марте 2024 года) и депутата по 25-му округу Антона Картавина* (внесен Минюстом в список иноагентов в феврале 2024 года).

Напомним, в мае 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому получение статуса иностранного агента становится основанием для досрочного прекращения полномочий работников органов публичной власти, если в течение 180 дней после его вступления в силу они не были исключены из реестра соответствующих лиц. Этот срок закончился 10 ноября.

На октябрьской сессии горсовета депутаты приняли решение о внесении изменений в устав города Новосибирска. 7 ноября спикер горсовета уведомил депутатов-иноагентов Каверзину* и Картавина* о прекращении их полномочий с 11 ноября. Также планируется расторгнуть трудовые отношения с их помощниками.

Как сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутатами разного уровня являлись 10 иностранных агентов. Двое из них — в горсовете Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что сейчас депутатов нет на двух округах Новосибирска.