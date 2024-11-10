Пять человек спасли пожарные из загоревшейся пятиэтажки в Новосибирске

Новосибирские огнеборцы спасли из пожара в жилом доме пять человек, среди которых был 7-летний ребёнок. Пламя вспыхнуло в пятиэтажке на улице Чехова в Октябрьском районе города 9 ноября: горели домашние вещи в отсеке на третьем этаже.

— Самостоятельно подъезд покинули 4 человека. Прибывшие на место спасатели при помощи специальных устройств эвакуировали с верхних этажей 5 человек и за 13 минут ликвидировали открытое горение. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В ведомстве отметили, что за сутки пожарно-спасательные подразделения реагировали на происшествия в Новосибирской области 20 раз: потушили 16 пожаров, ликвидировали последствия 4-х ДТП, спасли 5 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю в Новосибирской области произошло 114 пожаров, в результате которых три человека погибли и восемь получили травмы.