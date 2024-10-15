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Под Новосибирском арест тракторов побудил фермера погасить многомиллионный долг

  • 15/10/2024, 14:00
Автор: Артем Рязанов
Под Новосибирском арест тракторов побудил человека погасить многомиллионный долг
Он вернул 2,5 миллиона из более чем 8 миллионов задолженности

В Новосибирской области арест шести тракторов стал стимулом для жителя деревни, чтобы частично погасить многомиллионный долг.

Житель Куйбышевского района, после того как на его сельскохозяйственную технику наложили арест, решил частично вернуть более 8 миллионов рублей.

— В отношении гражданина возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу предприятия, оказывающего услуги по перевозкам, в размере 8 млн 200 тысяч рублей, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Согласно информации, полученной из учетно-регистрирующих органов, за ИП зарегистрировано 16 единиц самоходных машин, включая тракторы, зерноуборочные комбайны, прицеп, опрыскиватель-разбрасыватель и погрузчик.

Чтобы стимулировать должника к погашению задолженности, сотрудник службы принудительного исполнения вынес постановление о запрете на регистрацию самоходных машин. Должнику было вручено требование судебного документа, а также уведомление о сроках его добровольного исполнения. Кроме того, судебный пристав-исполнитель арестовала шесть транспортных средств: пять тракторов и один прицеп.

Спустя два дня должник погасил часть задолженности в размере 2,5 миллиона рублей, предоставив соответствующую квитанцию сотруднику службы. Взыскатель, со своей стороны, отозвал исполнительный документ, объяснив это тем, что они с должником достигли мирного соглашения.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы вернули угнанный фронтальный погрузчик.

Источник фото: ФССП по Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : ФСПП трактор погашение долга


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