«Рынок недвижимости выходит из пике»: в Новосибирске на треть выросло число ипотечных сделок на покупку квартир

С начала 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано более 50 тысяч сделок купли-продажи жилья. Это почти на четверть меньше, чем в 2023 году и на 5% меньше, чем в 2022 году, констатирует пресс-служба управления Росреестра по Новосибирской области.

— Регистрации ипотечных сделок также падают в течение всего третьего квартала, по сравнению с показателями прошлого года, — отметили в ведомстве. — Однако, в сентябре наметилась положительная динамика: за месяц зарегистрировано 8,5 тысяч ипотек, что на 32% больше, чем в августе, и на 13% больше, чем в июле.

Аналогичная ситуация наблюдается и по регистрациям сделок на первичном рынке недвижимости. В сентябре в регионе зарегистрировано 3,8 тысяч договоров участия в долевом строительстве, что почти в 2 раза больше, чем в июле и в августе. Пик регистраций договоров по новостройкам за истекший период 2024 года приходится на июнь и сентябрь, констатируют в Росреестре.

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев https://t.me/rop_nsk отмечает, что в сентябре 2024 года в новостройках новосибирской агломерации было продано на 26% квартир больше, чем в августе: 1415 против 1124 штук.

— Это единственная хорошая новость. К августу 2023 года продажи упали в 2,7 раза, есть снижение на 10% и к августу 2021 года, — заявляет Николаев. — Если брать объемы продаж в целом за 3 квартал года, то снижение к показателям 2023 года составило 60,2% —это чуть больше, чем в 2,5 раза. Падение по итогам 9 месяцев 2023 года — 18,5%, и 3% по отношению к 9 месяцам 2021 года.

По его словам, среднемесячные продажи квартир в новостройках в 3 квартале составили 1165 лотов, что на 37% меньше, чем в первом полугодии 2024 года.

Лидерами по суммарной выручке стали компании «Брусника», ГК «Расцветай», «КПД ГАЗСТРОЙ», СМСС, «Вира», «Энергомонтаж», «Первый Строительный Фонд». «Юнити», «Стрижи» и ГК «Поляков».

По числу проданных квартир в новостройках лидируют «КПД ГАЗСТРОЙ», ГК «Расцветай», «Брусника», «Вира», «Первый Строительный Фонд», СМСС, «Энергомонтаж», ГК «Поляков», «Стрижи» и ГК «Союз».

В ТОП-25 по суммарной выручке по итогам 9 месяцев с учетом продаж апартаментов попали следующие застройщики: «Брусника», ГК «Расцветай», «КПД ГАЗСТРОЙ», СМСС, «Вира», «Эталон», «Первый Строительный Фонд», «Союз», «Энергомонтаж», «Юнити», «Сибирьинвест», ГК «Поляков», «Стрижи», SG Development, «Мета», «Сибирь», «СССР», «Проспект», «ХИММЕТАЛЛ», СМС, SKY Group, «Камея», «СДС», «Новый Мир» и «Антар».

Ранее редакция сообщала о том, что первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирске вырос до 50%.