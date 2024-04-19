Под Новосибирском иномарка снесла ограду и повисла на заборе — водитель погиб

В Новосибирской области один человек погиб, другой попал в реанимацию после ДТП в частном секторе.
Авария произошла вечером 18 апреля в Чулымском районе.
По информации Госавтоинспекции, аварию устроил 28-летний житель региона, не имея прав на управление транспортным средством. Мужчина мчался на Toyota Camry по улице Рабочей в городе Чулыме.
Напротив дома №130 он не справился с управлением и на полной скорости слетел с дороги. Иномарка врезалась в ограждение и, перевернувшись, повисла на заборе.
— В результате аварии водитель автомобиля с различными травмами был экстренно госпитализирован в больницу, где, спустя несколько часов, скончался, — сообщили в ГИБДД Новосибирской области.
Травмы также получил 26-летний пассажир Toyota.
По факту происшествия проводится. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области один человек погиб и трое пострадали в лобовом столкновении легковой Toyota с микроавтобусом Stepwgn. Авария произошла на Чуйском тракте.
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
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