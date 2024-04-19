Мост через Иню отремонтируют в Новосибирске

Ремонт моста через Иню начнется в 2025 году. Мэрия Новосибирска объявила конкурс на разработку проектно-сметной документации. По сообщению муниципалитета, работы должны начаться в 2025 году. Завершить планируется в 2026 году.

Стоит отметить, что в 2023 году мост был обследован. Состояние переправы было признано неудовлетворительным. Так, например, эксперты обнаружили, что на мосту поврежден правый тротуар.

Во время ремонта будут устранены повреждения конструкции и расширена проезжая часть.

Протяженность моста — 172,5 м. Его сдали в эксплуатацию в 1970 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске приступили к ремонту обратной стороны Октябрьского моста.