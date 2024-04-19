Цены на продовольствие и распродажа авиабилетов сдержали инфляцию в марте в Новосибирске

Замедление цен на продовольствие в марте заметили эксперты Сибирского ГУ ЦБ. По словам начальника экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгения Хацкевича, в Новосибирской области стало больше импортных овощей и фруктов, поэтому помидоры, груши и бананы подорожали меньше, чем в феврале. Кроме того, в регионе стабилизировалась ситуация с ценами на яйца, так как агропредприятия увеличили их производство.
— Туры за границу подорожали не так сильно, как в феврале. Кроме того, у новосибирцев по сравнению с прошлым годом появилось больше доступных направлений, куда можно отправиться на отдых. Конкуренция за туристов усилилась, цены на туры росли не так быстро или вовсе снижались. Так, в марте этого года путевка в Египет стоила дешевле, чем год назад, — пояснил Хацкевич.
При этом эксперты ГУ ЦБ отметили продукты и услуги, на которые в марте продолжился рост цен. Это шампуни, кремы для лица, гели для душа, дезодоранты. Из-за высокого спроса бизнес переносил в их стоимость растущие издержки на доставку и хранение, импортные ингредиенты и комплектующие. При этом в целом на косметику и парфюмерию цены выросли не более, чем на 4%.
побит рекорд по сдаче жилья.
— В таких условиях мебельным фабрикам проще было переносить в цены издержки на закупку импортных тканей, фурнитуры и других компонентов, — говорит Евгений Хацкевич.
О росте цен на мебель, который подстегивает инфляцию, эксперты ЦБ говорят уже не один месяц.
По итогам марта годовая инфляция в Новосибирской области почти не изменилась, по сравнению с февралем, и составила 8,2%.
— Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, — резюмировал Евгений Хацкевич.
Ранее редакция сообщала о том, что предприниматели Новосибирска потребовали снизить ключевую ставку ЦБ, а в Банке России объяснили, почему это делать преждевременно.
Фото freepik, автор: freepik
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