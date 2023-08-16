Под Новосибирском осудят браконьеров, которые убили трех косуль

Прокуратура Здвинского района передала в суд дело о незаконной охоте. Обвиняемыми стали два местных жителя.

— Установлено, что мужчины при наличии одной путевки на отстрел косули, застрелили трех сибирских косуль, чем причинили ущерб животному миру в размере 400 тыс. рублей, — сообщили в ведомстве.

На имущество обвиняемых наложен арест в рамках гражданского иска по причиненному ущербу.

Приговор браконьерам зачитают в Доволенском районном суде.