Аренда квартир около вузов в Новосибирске начала дорожать

В отличии от большинства городов России, в Новосибирске однокомнатные квартиры у главного вуза региона сдаются дешевле, чем в среднем по городу. К такому выводу пришли эксперты ЦИАН.Аналитики, отметившие, что Новосибирский государственный университет расположен в Академгородке, который значительно отдален от центра города. Ставки аренды там ниже, чем в среднем по городу, на 8%, пояснили в компании. Мало того, по сравнению с августом 2022, в 2023 цены на аренду несколько снизились — на 1,2%. Для сравнения, в других городах страны аренда около самых популярных вузов дороже на 4-40%.

За последний месяц (относительно начала июля 2023 года) ставки аренды в локациях возле ВУЗов и в целом по анализируемому городу увеличились сопоставимыми темпами — в начале августа тренд на опережающий рост цен в районах возле ВУЗов еще плохо прослеживается. Сейчас он заметен только в Новосибирске — в Академгородке ставки аренды «однушек» за месяц выросли на 5,5% при среднем росте в 1,3%. Для сравнения с августа по сентябрь 2022 года ставки аренды однокомнатных квартир по городу в целом увеличились на 8,3%, в локациях возле ВУЗов — на 9,2%.

— Рост связан как с увеличением ставок в отдельных лотах, так и с изменением структуры предложения: более доступные варианты быстрее уходят из экспозиции, что приводит к росту показателей в оставшемся предложении, — поясняют эксперты Циан.Аналитики.

Обычно квартиры, расположенные недалеко от ВУЗов, в преддверии начала учебного года быстрее уходят из экспозиции, чем в целом по городу (что дополнительно разгоняет рост ставок аренды в них). Такая картина наблюдается в Новосибирске. За последний месяц количество однокомнатных квартир в городе целом на рынке аренды сократилось на 38%, в локациях около вузов — на 42%. Если смотреть статистику по годам, то квартиры около ВУЗов в Новосибирске начинают активнее разбирать с июля.

— В 2023 году на рынке аренды складывается нестандартная ситуация — объем предложения сокращается с начала года (обычно снижение фиксируется с конца июля — начала августа). Среди причин — повышенная миграционная подвижность: часть тех, кто уехал в прошлом году, возвращаются обратно и решают жилищный вопрос, — комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики. — С приближением нового учебного года объем предложения продолжит сокращаться. Уже сейчас в нескольких «университетских» городах заметно более быстрое вымывание с рынка квартир, расположенных недалеко от ведущих ВУЗов. На фоне снижения выбора и роста спроса будут увеличиваться ставки аренды, которые сейчас в большинстве городов и так выше, чем в среднем по рынку. Студенты не всегда готовы переплачивать ради близости к ВУЗу, поэтому в реальности они редко снимают жилье рядом со своим университетом.

Ранее эксперты агентства недвижимости «Жилфонд» сообщали редакции, что самые дорогие локации на рынке аренды жилья в Новосибирске — Центральный и Железнодорожный районы. Также популярны варианты по близости к метро «Октябрьская». За аренду студий и однокомнатных в новых домах здесь просят от 23 тысяч рублей в месяц. В период повышенного спроса стоимость традиционно поднимается. Ранее за такую цену можно было снять двухкомнатную квартиру.