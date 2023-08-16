Схема движения маршрутки №24 изменится с 16 августа в Новосибирске

С 16 августа в Новосибирске изменится схема движения маршрутки №24 «Цветущая Плющиха — Стрижи». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь маршрутное такси будет заезжать в жилмассив «Юбилейный». После остановки «АЗС» транспорт направится через остановки «Магазин Юбилейный», «Библиотека», «Макаренко», «Магазин (ж/м Снегири)», «Рассветная» и «Торговый центр».

Причиной изменения схемы движения общественного транспорта в мэрии назвали заботой о комфорте пассажиров.

Напомним, что 16 августа в Новосибирске маршрутное такси №8 начнёт курсировать по новой схеме движения. Об этом сообщили в компании «ПАТП 1118», которая обслуживает маршрут.

Маршрутка будет ездить на левый берег через аквапарк и до микрорайона Ясный Берег.

Транспорт начнёт свою поездку от станции метро «Золотая Нива». Отмечается, что на железнодорожный вокзал маршрутка заезжать не будет.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкину представят доклад о правомерности закрытия дороги в Новосибирске.