Новосибирцы начали создавать предновогоднее настроение для себя и своих семей

Многие новосибирцы уже начали готовиться к предстоящему празднику, благодаря чему экспертам платформы Авито Услуги удалось выяснить, какие предновогодние услуги оказались самыми популярными в этом году.

Декор ручной работы

В ноябре жители города в шесть раз чаще, чем в прошлом году, искали мастеров, изготавливающих игрушки, гирлянды и шарики на елку своими руками. Объявлений от специалистов в данной области за этот же период тоже стало больше на 73%.

При этом средняя стоимость такого изделия зависит от вида декора и его материала. Например, деревянные шарики на елку будут стоит от 500 рублей за штуку, а зимний венок на дверь из натуральных материалов обойдется покупателю уже от 1 000 рублей.

Новогодняя фотосессия

Спрос на услуги фотографов в Новосибирске в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 273%. Наряду с этим, количество объявлений от фотографов по городу выросло на 96%.

Специалисты уточнили, что средняя стоимость фотосъемки обычно зависит от времени, количества людей, локации и используемого реквизита. Например, если вы придете на парную фотосессию со своим реквизитом в начале декабря — съемка в среднем обойдется в 1 500 рублей. Но если запишитесь после 20-х чисел декабря, и при этом вам понадобится студия с новогодним декором — цена за такую съемку может подняться и до 4 500 рублей в час.

В этом году среди новосибирцев встречается все больше желающих взять елку в аренду, а не покупать ее. Ведь это гораздо удобнее — не нужно искать место, где ее хранить весь год до следующего праздника. Те, кто живет в частном доме или за городом, могут установить на несколько недель большую елку во дворе, а потом позвонить исполнителю, чтобы тот увез ее обратно. Специалисты отмечают, что с ноября на 74% горожане стали активнее брать в аренду уже украшенные елки. Количество предложений на Авито Услугах за это же время по городу увеличилось на 100%. Средняя стоимость — 100 рублей в сутки или от 1 000 рублей за две недели.

Имбирные пряники

По экспертным данным, готовые наборы в ноябре год к году вырос на 41%. При этом соответствующих объявлений стало больше на 12%. Средняя цена за один пряник, украшенный фотопечатью на глазури, составила 150 рублей. Праздничный набор стоит около 500 рублей.

Фото: pixabay.com — JillWellington