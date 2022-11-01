Под видом оплаты за спецодежду из Новосибирска вывезли 21 млн рублей

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе за рубеж валюты на сумму свыше 21 млн рублей. Как установили сотрудники таможенники, преступление в 2019 году совершил 54-летний уроженец Новосибирска, проживающий в Кемеровской области. В сговоре с сообщниками он осуществил несколько денежных переводов на основании документов с заведомо недостоверными сведениями об основаниях и целях платежей. Деньги были отправлены в Китай под видом оплаты за мужскую спецодежду, поставлять которую в Новосибирск никто не собирался. Общая сумма незаконно совершенных валютных операций составила более 21 млн. рублей.

— Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Стоит отметить, что всего с начала года таможенные органы Сибири возбудили 13 уголовных дел, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж на общую сумму более 267 млн рублей.

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