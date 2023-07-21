Под жесткие санкции со стороны США попали Тинькофф Банк, «Юнистрим», «Солидарность» и Локо-банк

По словам независимого аналитика Андрея Бархоты, новые санкции не окажут прямого и молниеносного эффекта на финансовую эффективность Тинькофф банка, однако ограничение транзакционных возможностей для клиентов в перспективе может привести к снижению показателей клиентской лояльности, а также уменьшить приток новых клиентов, передает РБК. А это, в свою очередь, чревато сокращением потенциальных объемов бизнеса и маржинальности.

По прогнозу аналитика, санкции могут снизить рентабельность банка на 3-5 процентных пунктов по сравнению с уровнем без санкций.

При этом представители «Тинькофф Инвестиций» уверены, что компания готова к «любым возможным событиям».

Следует отметить, что, помимо Тинькофф Банка, в список SDN также попали Локо-банк, банк «Солидарность», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) и банк «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы).

По сведениям представителей «Юнистрима», компания в настоящее время уже подготовила инфраструктурное решение, благодаря которому остается возможным взаимодействие с партнерами в штатном режиме в условиях геополитической ситуации и ограничений, связанных с санкциями. В дальнейшем они намереваются активно работать с партнерами по всему миру, используя национальные валюты, доля которых будет возрастать.

Ранее редакция сообщала, что санкции мешают доставке автозапчастей премиум-класса из европейских стран в Россию.