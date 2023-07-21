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Спасатели нашли на острове в Новосибирске двух Пятниц

  • 21/07/2023, 12:31
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двое человек на острове
Их спасли и провели профилактическую беседу.

Вчера, 20 июля, в 18:32 два человека не могли выбраться с острова, на который уплыли самостоятельно с косы Бугринского пляжа. Об этом сообщает пресс-служба  Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

— Прибывшие спасатели эвакуировали женщину 2000 г.р. и мужчину 1999 г.р. на берег Бугринского пляжа.  Проведена профилактическая беседа, — отмечается в сообщении.

Напомним, что за прошлую неделю на воде погибло 9 человек (два ребенка) в Новосибирской области. Заместитель главы ГУ МЧС по Новосибирской области Константин Банников сообщал, что риск происшествий на воде остается чрезвычайно высоким.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина из Куйбышева спас мальчика, которого унесло течением на надувной лодке.

Фото: скриншот из видео муниципальной аварийно-спасательной службы

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : спасатели МАСС двое человек на острове


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