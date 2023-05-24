Санкции мешают доставке автозапчастей премиум-класса из европейских стран в Россию

Эксперты сообщают о возникшем дефиците в сфере электронных компонентов для европейских автомобильных брендов, пишет amic.ru.

В частности, с такой проблемой пришлось столкнуться владельцам Subaru и Kia, говорит руководитель сервисного центра автоцентра «Реал» Максим Скрипак. При этом он отмечает, что в Барнаул доставляют всё необходимое для гарантийного ремонта, но приходится ждать от трёх до пяти месяцев.

По словам Скрипака, возникают задержки с поставкой больших кузовных деталей и электроники. Но преимущественно это связано с компонентами, которые не влияют на эксплуатацию автомобиля. Это газогенераторы подушки безопасности, электродвигатели стеклоподъёмников, шлейфы для топливного насоса и подогрева сидений.

Эксперт отмечает, что по гарантийному ремонту на Subaru и Kia устанавливаются исключительно оригинальные запчасти, поэтому в настоящее время все поставки в условиях санкций дистрибьютор выстраивает по параллельному импорту, например, через Объединённые Арабские Эмираты.

Однако моторные масла для автомобилей Kia все-таки пришлось поискать среди аналогов, сообщил руководитель отдела запасных частей «Реал» Константин Ащеулов.

До санкций при обслуживании применяли товары французской компании Total. Но с весны прошлого года она приостановила свою деятельность в нашей стране, поэтому пришлось ее заменить на масла Takayama (Япония) и S-OIL (Южная Корея).

А китайские автомобили Haval с моторных масел Total перешли на российский «Лукойл», говорит руководитель отдела запчастей «Барнаул Моторс» Михаил Мужаровский.

Ставшая уже традиционной нехватка деталей и заметно затруднившаяся логистика оказали влияние и на цены, которые значительно подскочили на запчасти Subaru и Kia еще прошлым летом. Тогда же стал проявляться первый дефицит по целому ряду позиций. В то время прибавка в среднем составила около 35%, а по некоторым деталям превысила 50%. Однако и с этим удалось справиться, когда нашлись новые пути решения по ввозу. По этой причине цены упали на 5-10%.

По сведениям специалистов, стоимость запчастей для премиальных авто Jaguar и Land Rover увеличилась на 50%, при этом остались позиции, которые даже подешевели.

Вместе с тем, автозапчасти к китайским брендам Geely, Changan, JAC, Dongfeng по сравнению с прошлым годом остались по прежним ценам. На что указал директор группы компаний «ТИСС АВТО» Олег Владимирцев. Он уточнил, что лишь редкие позиции «прибавили» в цене от 2 до 5%. Олег Владимирцев дал свой прогноз на конец 2023 года, согласно которому стоит ожидать подорожания еще на 5-10%.

Руководитель отдела запчастей «Барнаул Моторс» Михаил Мужаровский рассказал, что на китайские Chery и Haval запчасти выросли в цене в среднем на 20%, а до конца текущего года их стоимость может увеличиться ещё в пределах 10%.

Дилеры уверены, что даже если будут введены вторичные санкции и налаженный транзит через дружественные страны прекратится, они найдут новые пути.

Ранее редакция сообщала, что российские автодилеры предупреждают об увеличении срока ожидания импортных автозапчастей.