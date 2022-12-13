Рекламодателям

Подарите себе и своей семье к Новому году квартиру в центре Новосибирска

  • 13/12/2022, 12:16
Минфин РФ может завершить программу по выдаче льготной ипотеки под 7% на квартиры в новостройках уже 31 января 2022 года, поэтому стоит поторопиться с покупкой.

недвижимостьИсследовательский центр портала Superjob.ru в конце 2022 года провёл опрос среди россиян и узнал о самых желанных новогодних подарках. На втором месте оказалась недвижимость: о своей квартире или доме мечтают 15% респондентов. Самым желанным подарком стали деньги: за этот ответ проголосовали 16% опрошенных.

Те, кто мечтают о своей квартире, могут стать владельцами недвижимости уже в этом году. В центре Новосибирска ведётся строительство «Дома Воздух». Он расположен за ТРЦ «Галерея», в шаговой доступности от трёх станций метро: «Маршала Покрышкина», «Сибирская» и «Красный проспект».

Двор дома находится на стилобате на уровне второго этажа и закрыт от движения автомобилей и случайных прохожих. На территории комплекса застройщик разбил сад, где высадил более 6,5 тысяч растений. Для детей оборудованы спортивные и игровые площадки, для взрослых – места для отдыха и прогулочные зоны.

Стоимость квартир в «Доме Воздух» начинается от 5,2 млн рублей. Сделать покупку можно в ипотеку по субсидированной ставке от 0,7%, она доступна в ПАО «ВТБ». Однако уже 31 декабря 2022 года возможно завершение программы по выдаче льготной ипотеки на жильё в новостройках. После этого ставка вырастет, поэтому не стоит откладывать покупку квартиры до следующего года.

Сдача второй очереди строительства «Дома Воздух» запланирована на IV квартал 2023. Первый дом уже сдан, там тоже можно приобрести квартиры, однако субсидированная ставка на них не распространяется. Узнайте подробнее о способах покупки и вариантах квартир на сайте «Дома Воздух».

*Предложение действует на момент публикации. Ставка 0,7% годовых доступна в рамках программы ПАО Банк «ВТБ» «Семейная ипотека» до получения Акта ввода в эксплуатацию на срок кредитования от 12 до 360 месяцев при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жильё у застройщика-партнёра банка: ООО «СЗ «ДОМ 3», при первоначальном взносе от 15%. Минимальная сумма кредита — 600 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 млн руб. Кредит предоставляется гражданам РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заёмщика. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платёжеспособности и стоимости обеспечения заёмщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.vtb.ru. Реклама. Ипотека предоставляется ПAO Банк «ВТБ». Генеральная лицензия Банка России № 1000. Не является публичной офертой.

Фото предоставлено ООО «СП «Дом Воздух»

Реклама. Рекламодатель ООО «СП «Дом Воздух»

 

161

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость ипотека Дом Воздух


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

Русфонд собирает средства на лечение ребенка с диагнозом ДЦП

13/12/2022, 11:52

В Иркутской области возбуждено дело о мошенничестве при ремонте путепровода

13/12/2022, 11:25

Убрать весь снег за сутки предстоит коммунальным службам Новосибирска

13/12/2022, 11:10

Под Омском нашли место незаконного сброса химических отходов

13/12/2022, 10:13
Популярное

Новый год 2023 по фэншуй: как украсить дом и елку для привлечения богатства и благополучия

13/12/2022, 12:02

Новосибирцы начали создавать предновогоднее настроение для себя и своих семей

13/12/2022, 10:19

Цистит: возможные психосоматические причины

13/12/2022, 08:06

Новости компаний

Работник АО «РЭС» — заслуженный энергетик Новосибирской области

13/12/2022, 12:13

Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для бизнес-клиентов, работающих с юанями

13/12/2022, 11:05

Сибирским предпринимателям выдают кредиты под 9,5% годовых

13/12/2022, 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска