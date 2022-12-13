Подарите себе и своей семье к Новому году квартиру в центре Новосибирска

Исследовательский центр портала Superjob.ru в конце 2022 года провёл опрос среди россиян и узнал о самых желанных новогодних подарках. На втором месте оказалась недвижимость: о своей квартире или доме мечтают 15% респондентов. Самым желанным подарком стали деньги: за этот ответ проголосовали 16% опрошенных.

Те, кто мечтают о своей квартире, могут стать владельцами недвижимости уже в этом году. В центре Новосибирска ведётся строительство «Дома Воздух». Он расположен за ТРЦ «Галерея», в шаговой доступности от трёх станций метро: «Маршала Покрышкина», «Сибирская» и «Красный проспект».

Двор дома находится на стилобате на уровне второго этажа и закрыт от движения автомобилей и случайных прохожих. На территории комплекса застройщик разбил сад, где высадил более 6,5 тысяч растений. Для детей оборудованы спортивные и игровые площадки, для взрослых – места для отдыха и прогулочные зоны.

Стоимость квартир в «Доме Воздух» начинается от 5,2 млн рублей. Сделать покупку можно в ипотеку по субсидированной ставке от 0,7%, она доступна в ПАО «ВТБ». Однако уже 31 декабря 2022 года возможно завершение программы по выдаче льготной ипотеки на жильё в новостройках. После этого ставка вырастет, поэтому не стоит откладывать покупку квартиры до следующего года.

Сдача второй очереди строительства «Дома Воздух» запланирована на IV квартал 2023. Первый дом уже сдан, там тоже можно приобрести квартиры, однако субсидированная ставка на них не распространяется. Узнайте подробнее о способах покупки и вариантах квартир на сайте «Дома Воздух».



*Предложение действует на момент публикации. Ставка 0,7% годовых доступна в рамках программы ПАО Банк «ВТБ» «Семейная ипотека» до получения Акта ввода в эксплуатацию на срок кредитования от 12 до 360 месяцев при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жильё у застройщика-партнёра банка: ООО «СЗ «ДОМ 3», при первоначальном взносе от 15%. Минимальная сумма кредита — 600 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 млн руб. Кредит предоставляется гражданам РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заёмщика. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платёжеспособности и стоимости обеспечения заёмщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.vtb.ru. Реклама. Ипотека предоставляется ПAO Банк «ВТБ». Генеральная лицензия Банка России № 1000. Не является публичной офертой.

Фото предоставлено ООО «СП «Дом Воздух»

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