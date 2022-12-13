«Экология-Новосибирск» объяснила задержки в обработке платежей за вывоз мусора

Платежи за вывоз ТКО от 29 ноября, проведенные через «Сбербанк», не нашли отображения в платежках горожан. С чем это может быть связано, регоператор пояснил изданию КП-Новосибирск.

— Платежи поступают и находятся в обработке. После завершения операционных действий данные будут занесены в лицевые счета потребителей, — пояснили в «Экологии-Новосибирск».

Кроме того, в компании добавили, что задержки в обработке платежей физических и юридических — следствие прохождения стандартной юридической процедуры, которая связана с назначением внешнего управляющего.

При этом в компании постарались успокоить и заверили, что такая ситуация может продлиться не позднее, чем до конца декабря текущего года.

И как только все юридические формальности будут улажены, платежи отобразятся с учетом даты оплаты, пообещали в «Экологии-Новосибирск».

Ранее редакция сообщала, что областная прокуратура выявила тот факт, что расходы на транспортировку мусора были завышены на два млрд. рублей. Это послужило причиной перерасчета тарифов по утилизации мусора для новосибирцев.

Фото из группы «Экологии Новосибирск» «Вконтакте»